Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 7/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương lấy lời khai Phan Danh Hưng (38 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, ngụ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để làm rõ động cơ sát hại vợ và hai phụ nữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Hưng thừa nhận đã dùng dao sát hại ba người phụ nữ. Hưng nói do mâu thuẫn gia đình , vợ Hưng cùng con gái về ở nhà mẹ vợ là bà ĐTA.

Vào tối 1/6, Hưng đến nhà bà A. kêu vợ về lại nhà. Tuy nhiên, chị V. không đồng ý. Sáng sớm ngày 2/6, chị V. về nhà gặp Hưng nói chuyện. Chị V. yêu cầu Hưng ly dị, sau đó quay về nhà mẹ đẻ. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giết vợ nên đã đi theo chị V. sang nhà mẹ vợ. Tại đây, Hưng vào bếp lấy dao và ra tay sát hại chị V. và cháu gái của vợ là N.

Nghe tiếng con gái kêu cứu chị V, bà D. (hàng xóm) chạy ra cũng bị Hưng tấn công gây tử vong.

Phan Danh Hưng khai do vợ đòi ly dị nên đã ra tay sát hại - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 2/6, Hưng dùng dao sát hại vợ là chị LTTV, cháu vợ là LMN và bà HTTD ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy lên núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân lẩn trốn.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều lực lượng cùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để truy bắt hung thủ. Một số thiết bị kỹ thuật Flycam hiện đại sử dụng hồng ngoại có khả năng dò tìm nhiệt độ cơ thể người đã được huy động bay tầm thấp trên diện rộng ở Hòn Dữ nhưng vẫn không phát hiện nghi can.

Chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ. Trong chiều 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm Phan Danh Hưng gần 3 ngày nhưng không có kết quả.

Công an đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ truy lùng Hưng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Phan Danh Hưng tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau bốn ngày quyết liệt truy lùng, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hưng khi kẻ này đang lẩn trốn tại một gộp đá nằm sâu trong núi Hòn Dữ vào lúc gần 19 giờ ngày 6/6.

Vị trí Hưng bị bắt cách hiện trường gây án hơn 5 km đường chim bay. Lực lượng công an nhanh chóng di lý Hưng đến trụ sở Công an xã Diên Lâm để khai thác nóng.