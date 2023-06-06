Bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ bị chó cắn lún vỡ xương sọ

Vào ngày 6/6, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận trường hợp bé trai 18 tháng tuổi (Phú Thọ) bị chó cắn đa thương tích.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, vào ngày 6/6, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa cảnh báo về tai nạn thương tích do chó cắn. Theo đó, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận trường hợp bé trai 18 tháng tuổi (Phú Thọ) bị chó cắn đa thương tích.

Bệnh nhi được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sợ hãi. Qua khám sơ bộ, các bác sĩ cho biết có nhiều vết rách, lộ xương sọ. Kết quả chụp CT xác định bệnh nhi có tràn khí và chảy máu dưới màng cứng, xương sọ bị lún vỡ, hạch ngoại vi không sờ thấy, vết thương vùng đỉnh đầu kích thước khoảng 3cm.

Các bác sĩ đã nhanh chóng chống sốc, giảm đau và xử trí vết thương, giải thích tình trạng với gia đình sau đó tiêm phòng dại theo phác đồ. Các bác sĩ hội chẩn, thống nhất phẫu thuật xử lý vết thương, tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Bé trai 18 tháng bị chó cắn lộ cả xương sọ - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, bên cạnh đó, các bác sĩ cho hay, thời gian gần đây, hệ thống y tế thuộc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận nhiều ca trẻ nhỏ gặp tai nạn do chó cắn. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nuôi nhốt và rọ mõm chó, mèo, không thả rông, không nên cho trẻ em tiếp xúc gần với các loại động vật nguy hiểm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần cho con em tiêm phòng trong khoảng 24 giờ sau khi bị chó cắn. Nếu trẻ bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương trong vòng 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45°- 70° hoặc cồn i ốt để làm giảm thiểu lượng vi rút dại tại vết cắn.

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