Danh tính thi thể cháy đen tại bãi đất trống ở TP.HCM

Đời sống 05/06/2023 14:03

Vào ngày 5/6, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ thi thể cháy đen cạnh vật giống lá thư.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/6, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ thi thể cháy đen cạnh vật giống lá thư.

Cụ thể, nạn nhân được xác định tên Lê Văn Toàn (31 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). Người này vừa mãn hạn tù hôm qua, 4/6.

Qua trích xuất camera, công an xác định Toàn đi bộ từ quận Bình Thạnh sang bãi đất trống ở phường An Phú, tay xách theo can xăng rồi tưới lên người tự thiêu.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động
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Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc đi tuần tra lực lượng dân phòng phường An Phú (TP Thủ Đức) phát hiện tại con đường nhựa sát bãi đất trống trên đường số 7C1 có một xác người cháy đen nên thông báo cho các lực lượng liên quan.

 

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, có bật lửa, gói thuốc, đôi dép và một vật trông giống lá thư

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