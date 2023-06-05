Vụ đốt phòng trọ nghi do ghen tuông ở Đồng Nai: Nỗ lực cứu chữa 4 trẻ em bị bỏng nặng

Đời sống 05/06/2023 13:48

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết tiếp tục nhận thêm 2 bệnh nhi bị bỏng trong vụ phóng hỏa cháy phòng trọ ở xã Phước Bình, H.Long Thành (Đồng Nai).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 5/6, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhi bị bỏng trong vụ phóng hỏa cháy phòng trọ ở xã Phước Bình, H.Long Thành (Đồng Nai).

 

Bác sĩ CK.1 Ngô Hồng Phúc, Phó phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, 2 bệnh nhi được chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vào ngày 3/6. Đây là 2 bé trai 13 và 15 tuổi, bị bỏng 60%, độ 2 - 3 phỏng do lửa, ở vùng đầu, mặt, cổ. Các bệnh nhi được đặt nội khí quản, chống sốc phỏng để bảo vệ hô hấp.

Vụ đốt phòng trọ nghi do ghen tuông ở Đồng Nai: Nỗ lực cứu chữa 4 trẻ em bị bỏng nặng - Ảnh 1
Nạn nhân vụ phóng hỏa cháy phòng trọ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến sáng ngày 5/6, 2 bệnh nhi được tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức, vẫn còn sốc và thở máy. Một bệnh nhi được nội soi bơm rửa màng phổi, bệnh nhi còn lại chờ ổn định để nội soi.

 

Trong ngày 5/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, có 2 bệnh nhi trong vụ phóng hỏa cháy phòng trọ ở Đồng Nai được chuyển đến bệnh viện này ngày 3/6. 

Trong vụ phóng hỏa cháy phòng trọ ở xã Phước Bình, có 7 bệnh nhân được chuyển viện từ Bệnh viện Bà Rịa đến TP.HCM. Trong đó có 3 ca đến Bệnh viện Chợ Rẫy (2 ca tử vong ngày 3 và 4.6, còn 1 ca sức khỏe ổn định). Hai ca đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng bị sốc, chi mát, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo. Hai bệnh nhi được chẩn đoán bỏng toàn thân độ 3 - 4, diện tích bỏng 80 - 90%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Có 2 ca được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Vụ đốt phòng trọ nghi do ghen tuông ở Đồng Nai: Nỗ lực cứu chữa 4 trẻ em bị bỏng nặng - Ảnh 2
Các nạn nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng sáng 3/6 - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo VietNamNet, vào sáng 3/6, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng. Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường dập lửa và phối hợp với người dân cứu người bị nạn.

Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do gần với hiện trường. 

Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu đã đốt phòng nơi có người yêu đang ở. Sau đó, Hiếu phóng hỏa phòng của mình. Đến sáng ngày 4/6, Hiếu không qua khỏi với chẩn đoán bỏng rất nặng và sâu 90% cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp.  

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Dù bệnh nhân đã được xử trí sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị tiếp, tuy nhiên, nguy cơ bị hỏng giác mạc của trẻ là rất lớn.

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