Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chị B.T.T.G (SN 1987, quê Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) hiện đang trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương bị chồng là Trần Văn Luân (SN 1986) bạo hành dã man khiến trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương vẫn khiến dư luận chưa hết xôn xao, bất bình.

Sau khi trở lại Hải Dương, chị G. chưa hết ám ảnh, hoang mang về những tháng ngày chung sống cùng chồng. Trên gương mặt, tay, chân… vẫn hằn in thương tích bạo hành dã man như thời "Trung Cổ". Chị G. cho biết, chồng đánh chị bất kể ngày hay đêm. "Có lần, tôi không vay được tiền, anh ấy bế cháu (con chung giữa 2 người) vứt xuống ao, may mắn sau đó được chị cả (con của người vợ đầu với Luân) vớt lên, chị G. kể lại. Do đó, ngay khi từ Hải Dương về đến quê đẻ Kiên Giang, chị G. như chết đi được sống lại.

Nhắc đến việc trong thời gian dài như vậy mà không trình báo chính quyền, chị G. tâm sự rằng bản thân không thể kêu cứu và hô hoán, vì mỗi lần đánh, chồng thường trói chân, trói tay, nhét giẻ vào mồm. Trong khi chị G. về làm dâu sinh sống ở xã Kim Xuyên, chồng cũng không cho tôi tiếp xúc với người bên ngoài, chỉ được sống trong khuôn viên ngôi nhà của mình; đến hàng xóm cũng không được tiếp xúc, điện thoại không được sử dụng. Chị G. chỉ được dùng điện thoại trong lúc gọi hỏi vay tiền.

Chị G. không trách cứ gì bố mẹ chồng, bởi thời điểm lúc đầu lúc bị chồng đánh, ông bà có sang can ngăn, nhưng can không được nên ông bà đành chịu. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại những tháng ngày bị chồng bạo hành, chị vẫn rất sợ hãi và luôn bị ám ảnh.

Gương mặt chị G. chằng chịt những vết thương do chồng bạo hành - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo chị G., trước khi trở ra Hải Dương, chị lo sợ bản thân không được an toàn và không được đón con về. Nhưng đến khi nhận được giấy mời của cơ quan Công an xã Kim Xuyên và Công an huyện Kim Thành, chị mới phần nào yên tâm.

Mong muốn lớn nhất của chị G. bây giờ là giải quyết ly hôn với chồng và nhờ cơ quan các cấp xử lý việc bản thân bị bạo hành đúng người, đúng tội. Qua sự việc này, chị cũng muốn nhắn gửi đến các chị em phụ nữ rằng, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải cố gắng tự mình bảo vệ mình.

Trần Văn Luân bị bắt giam về tội "Hành hạ vợ" - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại bản kết luận giám định xác định: chị Giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Văn Luân về tội "Hành hạ vợ" quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự 2015.