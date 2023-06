Sau khi trở lại Hải Dương, chị G. chưa hết ám ảnh, hoang mang về những tháng ngày chung sống cùng chồng. Trên gương mặt, tay, chân… vẫn hằn in thương tích bạo hành dã man như thời "Trung Cổ". Chị G. cho biết, chồng đánh chị bất kể ngày hay đêm. "Có lần, tôi không vay được tiền, anh ấy bế cháu (con chung giữa 2 người) vứt xuống ao, may mắn sau đó được chị cả (con của người vợ đầu với Luân) vớt lên, chị G. kể lại. Do đó, ngay khi từ Hải Dương về đến quê đẻ Kiên Giang, chị G. như chết đi được sống lại.

Niềm vui lớn nhất của chị G. lúc này là đã đón được con trai về - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống