Nữ bệnh nhân gặp hoạ vì mũi biến dạng, chảy dịch sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ

Đời sống 05/06/2023 07:41

Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhân bị biến chứng do nâng mũi bằng sợi chỉ tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhân bị biến chứng do nâng mũi bằng sợi chỉ tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.V (Hà Nội) tin lời quảng cáo có cánh của cơ sở spa gần nhà, cho rằng nâng mũi bằng sợi collagen là phương pháp mới, không đau, nhanh chóng và không cần nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau khi nâng mũi xong bệnh nhân bị đau tức, sưng nề, viêm vùng tháp mũi phải vào viện điều trị.Bác sĩ Phạm Duy Linh - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) - cho biết bệnh nhân bị tổn thương tháp mũi, có ổ áp xe, bên trong có cấu trúc tăng âm dạng chỉ, phù nề và thâm nhiễm xung quanh. Sau can thiệp phẫu thuật rút được 7 sợi chỉ trong mũi và hút dịch cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cho biết, hiện tại phương pháp nâng mũi không phẫu thuật là cấy chỉ đã được cấp phép. Tuy nhiên, các chị em có nhu cầu nâng mũi cần chọn các cơ sở phòng khám chuyên khoa, bệnh viện uy tín để thực hiện thủ thuật.

Nữ bệnh nhân gặp hoạ vì mũi biến dạng, chảy dịch sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ - Ảnh 1
Bệnh nhân nữ bị biến chứng do cấy sợi chỉ nâng mũi - Ảnh: Báo Lao Động

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Dân Trí, bác sĩ Vũ Quang Huy, Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai khuyến cáo, chị em phụ nữ  có nhu cầu làm đẹp phải tìm hiểu kỹ phương pháp cũng như lựa chọn cơ sở y tế uy tín, được cấp phép để tránh biến ứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Cơ sở được cấp phép tiêm filler không phải là các spa, chăm sóc da hay các cơ sở cắt tóc gội đầu… mà phải là các phòng khám, bệnh viện da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Không ít người chỉ vì nghe lời "dụ dỗ" các cơ sở làm đẹp vốn chỉ có chức năng chăm sóc da đơn thuần nhưng vẫn vô tư nhận thực hiện kỹ thuật cấy chỉ, tiêm filler, nâng mũi, cắt mắt... gây biến chứng nặng.

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