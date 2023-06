Bé trai 7 tuổi (ngụ xã Thạch Sơn, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) đã bị điện giật tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 4/6, UBND xã Thạch Sơn cho biết, chính quyền địa phương này đang cùng gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân là bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong.

Cụ thể, vào tối 3/6, bé trai 7 tuổi (ngụ thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn) ngồi trên giường tại nhà riêng và sử dụng điện thoại. Khi đang sử dụng điện thoại, do máy hết pin nên bé trai cắm sạc pin để dùng tiếp. Do còn nhỏ tuổi và bất cẩn nên trong lúc cắm sạc, bé trai bị điện giật nằm bất động trên giường.

Khi người thân vào nhà thì phát hiện bé trai bị điện giật, và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Thạch Thành đã phối hợp Công an xã Thạch Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé trai cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc trên không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc đau lòng này. Trước đó, ở nước ta cũng đã ghi nhận nhiều vụ tử vong do điện giật khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 23h45 ngày 3/9/2022, cháu H.V.T. (15 tuổi, ở huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) sử dụng điện thoại vừa sạc vừa chơi game, dẫn đến sự cố bị điện giật tử vong.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ngoài trời đang mưa to và có sấm chớp. Sau khi nhận tin báo, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thể Dục đã đến hiện trường, tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, đêm 3/9, khi cả nhà đã đi ngủ, T. một mình ngồi chơi game ở bàn uống nước. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, mẹ của T. nghe thấy tiếng kêu ở ngoài bàn uống nước nên đã dậy kiểm tra thì phát hiện T. ngừng thở.

Theo Công an huyện Nguyên Bình, vụ việc này một lần nữa cảnh báo các phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con em mình. Đặc biệt, cha mẹ nên nghiêm cấm con cái việc vừa sạc pin cho điện thoại vừa sử dụng thiết bị.

