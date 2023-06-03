Danh tính bất ngờ của người đàn ông trượt ngã bị máy xay cuốn nát thương tâm ở Hà Nội

Đời sống 03/06/2023 14:03

Vào ngày 3/6, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một vụ tai nạn lao động khá thương tâm, khiến người đàn ông tử vong ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông bê chậu nhựa đổ vào máy xay, không may trượt chân ngã vào máy. Người dân đến giải cứu nhưng chỉ còn cách đưa phần thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến chiều 3/6, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 1/6, ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Nạn nhân là ông chủ cơ sở này.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do nạn nhân bê một chậu nhựa đổ vào máy xay, nhưng không may người này vấp ngã, lao đầu vào máy. Vụ tai nạn lao động khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận thấy, vụ việc không có tác động ngoại lực, không có đấu hiệu hình sự và gia đình nạn nhân xin tự khắc phục hậu quả. Cơ quan công an đã bàn giao vụ việc cho gia đình, tiến hành mai táng cho nạn nhân.

Danh tính bất ngờ của người đàn ông trượt ngã bị máy xay cuốn nát thương tâm ở Hà Nội - Ảnh 1
Vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 1/6, ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Đồng thời, nạn nhân là ông chủ cơ sở này - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một trường hợp tử vong do máy cuốn tương tự xảy ra vào trưa 15/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan trên con tàu chở thi thể ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt ngoài khơi.

Cụ thể, tàu cá mang số hiệu BTh 84919 TS của phường Phú Hài, TP Phan Thiết khi đang thu lưới bằng máy để đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 20 lý thì bị đứt dây lưới, rơi dụng cụ cảo lưới trúng ông T.T. (66 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

 

Sau khi dừng máy để gỡ lưới đưa ông T. ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong với vết thương hở dưới bụng. Các thuyền viên trên tàu cá BTh 84919 TS đã quay vào bờ, cập cảng cá Phan Thiết để trình báo sự việc, phục vụ điều tra.

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Gần 3 ngày sau sự việc, Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) vừa chăm sóc con nhỏ 26 tháng tuổi, vừa phối hợp cùng phía công an để phục vụ điều tra.

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