Trước đó một tháng, Chi và gia đình bé kết nối với nhau qua một ứng dụng của trung tâm chăm sóc trẻ. Công việc quy định sẽ làm tới 21h hàng ngày, tuy nhiên phía chủ nhà đánh gia Chi là người có chuyên môn, trong khi người mẹ cháu bé còn yếu nên đã ngỏ ý thuê cô làm việc 24/24h. Mức chi trả vì thế cũng được tăng gấp đôi. Chi đồng ý lời đề nghị này.

Theo thông tin từ Zing, làm việc với Công quận Hoàng Mai, Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) không ít lần nhắc lại về sự thân tình giữa mình và gia đình chị H. (mẹ cháu bé nghi bị bạo hành ở chung cư HH2C Linh Đàm). Đồng thời, Chi thừa nhận mình đã sai cả về pháp luật và đạo lý làm người, Khánh Chi cho biết mình xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nói về quan hệ giữa mình và chủ nhà trong quá trình sinh sống, Chi cho biết đa phần chỉ có mẹ cháu bé và cô sống cùng với nhau. Anh B. (bố cháu bé) thường xuyên đi công tác xa gia đình. Không dưới 3 lần, Chi khẳng định cô với chị H. không dừng ở mức chủ và người làm mà như chị em thân thân thiết.

Sau khi kết thúc khóa làm này, Chi cho hay sẽ thường xuyên tới thăm cháu và chị H. cũng dặn nếu cô đi làm ở đâu không có nơi ở, gia đình chị sẽ chuyển sang thuê một căn hộ có 3 phòng ngủ và để riêng cho cô bảo mẫu một phòng. “Tôi rất thương bởi chị có bệnh nền tiểu đường, sau sinh lại rất yếu trong khi chồng đi làm xa. Con tôi cũng mới tròn 26 tháng tuổi, tôi rất hiểu và từng trải qua những nguy cơ trầm cảm sau sinh chưa lâu nên rất thấu hiểu và thường xuyên động viên chị”, Chi kể lại và thêm một lần khẳng định nữ chủ nhà rất tin tưởng và thương yêu cô, chưa từng có hành động gây khó khăn.

Vũ Khánh Chi tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Cố quên đi hành động sai lầm của mình, Chi nói cô không nhớ cụ thể nhưng ít nhất đã 3 lần rung lắc mạnh với bé gái hơn một tháng tuổi vào đêm 30, rạng sáng 31/5.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, nữ bảo mẫu cho hay “thật sự từ tâm tôi không có gì ác ý với cháu”. Cô gái cho biết trước đó 2 ngày, cô bị ngộ độc thực phẩm nên đau và mất ngủ dẫn đến thần kinh rất căng thẳng. Đến rạng sáng 31/5, cháu nhỏ quấy khóc nhiều. Nữ bảo mẫu cho ăn nhưng cháu bé vẫn không ngừng khóc. Đây là nguồn cơn khiến cô bảo mẫu có hành vi rung lắc mạnh, với mục đích được lý giải là “để cháu ngừng khóc một chút”.

Nói về quá trình đến với nghề chăm trẻ, đầu năm 2022, Vũ Khánh Chi bắt đầu vào miền Nam học về kỹ năng chăm sóc mẹ và bé. Sau một thời gian, cô gái này cho rằng tự thấy một số công ty chăm trẻ chưa được chuẩn y khoa nên đã đi khắp nơi mày mò và học hỏi các phương pháp.Sau khi trở về từ miền Nam, Chi kể hàng ngày vẫn đi lại từ Giao Thủy (Nam Định) tới Ninh Bình để học chăm trẻ. Hành trình mỗi ngày là 162 km cho quãng đường cả đi và về.

Được chồng và con động viên cố gắng vượt qua, nhưng cô thừa nhận nếu không chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô sẽ luôn mang nỗi dằn vặt này suốt đời và “đây là hình phạt mà tôi đáng phải chịu”. Ba ngày qua, khi phía công an liên lạc, cô chấp hành lên khai báo để phục vụ điều tra.

Gửi lời tới gia đình cháu bé và cộng đồng, Chi nói trước hết là cô sai với pháp luật, sau là sai về đạo lý làm người. “Và hơn hết, về tình cảm riêng giữa tôi với chị H. và cháu thì tôi có lỗi rất là nhiều. Thật tâm là tôi có lỗi và không có ý hại cháu bé như vậy”, Vũ Khánh Chi chia sẻ với Zing.



Chi nói cô không nhớ cụ thể nhưng ít nhất đã 3 lần rung lắc mạnh với bé gái hơn một tháng tuổi vào đêm 30, rạng sáng 31/5 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 31/5, anh N.V.B. (31 tuổi, ở căn hộ chung cư tầng 23 thuộc khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đến công an trình báo nghi vấn con mới một tháng tuổi, bị người giúp việc bạo hành. Nhận được tin báo, công an đến nhà anh B., mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm) cho biết đã thuê nữ bảo mẫu Vũ Khánh Chi làm giúp việc chăm sóc con khoảng 1 tháng nay. Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con gái anh nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Theo anh B., sau sự việc, sức khoẻ con gái anh ổn định, không có thương tích. Anh B. không yêu cầu xử lý đối với Chi. Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe bảo mẫu để không tái phạm.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi TƯ cho biết sức khỏe bé trai khi nhập viện hoàn toàn tỉnh táo, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều hai bên, tim đều mạch rõ, bụng mềm, ngực vững, khung chậu vững, trương lực cơ bình thường, bú tốt. Trên da chưa phát hiện xây xát bầm tím