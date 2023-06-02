Tránh nóng trên xe ô tô, 3 người trong gia đình bị ngạt khí khiến 1 người tử vong

Đời sống 02/06/2023 12:01

Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người trong gia đình bị ngạt trong xe ô tô khiến 1 người chết.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 3h13 ngày 2/6, bà Lê Thị L (sinh năm 1976, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) phát hiện chồng là Phạm Văn T (sinh năm 1974), con gái Phạm Ngọc H (sinh năm 2003), Phạm Ngọc K (sinh năm 2008) đang nằm trong xe ô tô biển kiểm soát 15A - 35990 để trong gara ô tô của gia đình bị ngạt.

Sau đó, bà L mở cửa gọi mọi người đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Đến khoảng 7h cùng ngày, em Phạm Ngọc H tử vong. Ông T và cháu K vẫn đang cấp cứu, đã hồi tỉnh.

Đêm qua, khu vực nhà các nạn nhân nói trên bị mất điện.

Hiện tại, Công an huyện An Lão đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Tránh nóng trên xe ô tô, 3 người trong gia đình bị ngạt khí khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
3 người trong gia đình bị ngạt trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, hệ thống điều hòa trên ô tô sử dụng hai chế độ lấy gió trong quá trình làm lạnh: lấy gió trong và lấy gió ngoài. Chế độ lấy gió làm mát nhanh hơn vì chỉ lấy khí tuần hoàn trong khoang lái, còn chế độ lấy gió ngoài làm mát chậm hơn nhưng mang được luồng khí ngoài trời giàu oxy hơn vào trong xe.

Chính vì vậy, nếu xe sử dụng chế độ lấy gió trong quá lâu sẽ khiến bạn thấy ngột ngạt và mệt mỏi do thiếu dưỡng khí. Lúc này, cần mở cửa sổ hoặc bật chế độ lấy gió ngoài. Trên hầu hết các mẫu ô tô đời mới, ngay cả khi bạn bật chế độ lấy gió trong, hệ thống điều hòa sẽ tự động lấy gió ngoài sau một khoảng thời gian nhất định để tăng dưỡng khí bên trong xe.

Tuy nhiên, vì xe dừng một chỗ nên không khí bao quanh xe chủ yếu là khí thải từ ống xả nên sẽ có nồng độ khí CO cao, khiến cho việc lấy gió ngoài lúc này cũng không giúp đưa thêm nhiều oxy vào khoang lái. 

Ngoài ra, xe bật điều hòa dừng một chỗ quá lâu sẽ có nguy cơ hết xăng hoặc động cơ dễ bị nóng lên quá mức do hệ thống làm mát cưỡng bức không hoạt động, dẫn đến điều hòa dừng hoạt động, bên trong xe hết dưỡng khí, người ngủ có thể lịm dần và tử vong.

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