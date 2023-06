Vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở trên Quốc lộ 49 A (đường kinh Dương Vương) đoạn qua phường Thuận An, TP Huế.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vào ngày 2/6 đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ cùng ngày giữa một xe máy và ôtô hiệu Santafe ở trên Quốc lộ 49 A (đường kinh Dương Vương) đoạn qua phường Thuận An, TP Huế. Vào thời điểm trên, ôtô BKS 75A- 251.xx (lái xe tên Ph., ngụ phường Thuận An - rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn) chạy hướng Huế - Thuận An. Khi đến vị trí trên tông vào xe máy BKS 75H2-03.xx do bà Hồ Thị H. (58 tuổi) đi cùng chiều với ôtô, chở theo mẹ là bà Lê Thị Q. (82 tuổi; cùng ngụ xã Phú Dương, TP Huế).

Cơ quan chức năng cho biết thêm, vị trí xảy ra tai nạn trước mặt chợ Phú Tân, phường Thuận An. Mặc dù là quốc lộ nhưng từ lâu nay lòng lề đường ở khu vực trước chợ bị lấn chiếm để buôn bán thủy hải sản vào thời điểm sáng sớm, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc xảy ra tương tư xảy ra vào hơn 12 giờ trưa ngày 10/5, chiếc xe buýt tuyến 141 chạy trên đường Lã Xuân Oai hướng từ khu công nghệ cao ra đường Lê Văn Việt. Khi đến đoạn qua dốc Xóm Bến (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) thì va chạm với xe máy do người phụ nữ 40 tuổi điều khiển chở theo mẹ ruột 65 tuổi chạy cùng chiều bên phải.

Va chạm làm cho hai mẹ con ngã xuống đường, trong đó người mẹ bị bánh xe buýt cán chết tại chỗ, người con gái may mắn chỉ trầy xước.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy, chiếc xe buýt dừng cách đó khoảng 15m. Hiện trường là khu vực đường bị ngập nước. Được biết hai mẹ con chở nhau đi khám bệnh ở quận 7 về gần tới nhà thì gặp nạn.

