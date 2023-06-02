Hiện rại, Luân đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành khởi tố, bắt tạm giam về tội Hành hạ vợ. Người đàn ông này đang bị điều tra thêm tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) đã thụ lý hồ sơ ly hôn của chị B.T.T.G. (36 tuổi, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Chị G. là người vợ mang bầu 7 tháng, bị chồng là anh Trần Văn Luân (37 tuổi, ở huyện Kim Thành) bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bên cạnh đó, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, thông thường khi giải quyết các vụ ly hôn, tòa sẽ thực hiện các bước hòa giải theo quy định. Nếu hòa giải không thành mới xét xử ly hôn theo nguyện vọng của các bên.

Về việc tòa sẽ giải quyết việc ly hôn ra sao khi Luân đang bị tạm giam, lãnh đạo TAND huyện Kim Thành cho biết: "Dự kiến ngày 2/6, chúng tôi sẽ làm việc với Công an huyện Kim Thành để trao đổi với bị can Luân về nội dung ly hôn của vợ chồng anh này. Theo quy định của pháp luật, tòa vẫn xét xử ly hôn vắng mặt anh Luân bình thường".

Trong trường hợp trên, tòa án sẽ nhờ công an hỗ trợ để tiếp cận với bị can Luân. Nếu anh này đồng ý ly hôn và chấp thuận giao con chung cho chị G. nuôi, tòa sẽ không cần mở phiên xử. Nếu bị can Luân không đồng thuận, yêu cầu mở phiên tòa và đồng ý xét xử vắng mặt thì tòa vẫn phải thực hiện.

Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị G. là 29% - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 22/5, chị G. đã đến Công an huyện Kim Thành để làm việc. Tại đây, chị đã được công an huyện này hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để nộp đơn ly hôn với chồng ra TAND huyện Kim Thành. Ngoài nguyện vọng được ly hôn với chồng, chị G. còn mong muốn được quyền nuôi con thứ nhất 17 tháng tuổi. Việc này sẽ được TAND huyện Kim Thành quyết định tại phiên xử sắp tới.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị G. đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2. Luân và chị G. đã có một con chung 17 tháng tuổi. Chị này đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Khoảng 2-3 tháng trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G.. Anh ta dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an để lấy lời khai.

Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy nạn nhân có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị G. là 29%.