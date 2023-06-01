Thót tim giải cứu 2 bà cháu thoát khỏi đám cháy lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Ngày 1/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, rạng sáng ngày 1/6, tại căn nhà trong ngõ 6B đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng đã xảy ra cháy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an Hải Phòng cho biết, vào lúc 1h02 ngày 1/6, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại ngõ 6B đường Bạch Đằng (phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 xuất 1 xe chữa cháy thuộc phân đội Sở Dầu cùng lực lượng đến chữa cháy.

Khi đến hiện trường, ngôi nhà đang cháy tại tầng 1 (khu bếp) và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng đang triển khai lực lượng chữa cháy.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng tổ chức tích cực chữa cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Đội PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Hạ Lý phối hợp cùng nhân dân hướng dẫn, cứu 2 bà cháu thoát nạn qua ban công tầng 2 bằng cách sang nhà hàng xóm và sử dụng phương tiện tại điểm chữa cháy công cộng gần đó để xử lý đám cháy ban đầu.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng tổ chức tích cực chữa cháy, đến khoảng 1h15 cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 tiếp tục triển khai lực lượng trinh sát, kiểm tra, thoát khói tại các tầng phía trên.

Đánh giá ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, Công an quận Hồng Bàng tiếp tục thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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