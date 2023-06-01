Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, chị Chi được gia đình anh Bằng (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) chi ra số tiền 60 triệu đồng để nhờ trông con trong một tháng.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 1/6, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hành chính chị Vũ Khánh chi (21 tuổi, ở Giao Thuỷ, Nam Định) để điều tra, xác minh sự việc.

Bên cạnh đó, anh Bằng (bố cháu bé) kể lại khoảng 6h ngày 31/5, anh đang đi công tác thì được vợ ở nhà báo về sự việc. Từng trải qua nhiều biến cố ngoài xã hội và trong công việc, nhưng người đàn ông 31 tuổi thừa nhận không đủ can đảm và bình tĩnh để xem hết clip. Suốt quãng đường trở về nhà hơn 3 giờ, vừa lo cho con, anh nghĩ đủ phương án để giải quyết sự việc sao cho ổn thỏa. Bố của cháu bé bị bạo hành kể lại và cho biết anh luôn tự nhủ phải giữ bình tĩnh khi xử lý việc này.

Sau khi về anh Bằng về tới nhà, bảo mẫu tên Chi liên tục khóc, tỏ ra hoảng loạn và đòi tự tử bằng dao, nhảy lầu. Người nhà cháu bé sau đó phải giữ tay chị này đồng thời liên lạc với Công an phường Hoàng Liệt để tiếp nhận vụ việc.

“Sau đó, tôi đưa cô này lên công an phường đồng thời đưa sự việc lên mạng để cảnh tỉnh mọi người, dù bảo mẫu có tỏ ra thân thiện tới đâu thì cũng đừng quá tin tưởng họ mà cần có sự đề phòng”, người đàn ông tiếp lời, đồng thời cho hay trong quá trình trông giữ cháu bé, bảo mẫu Vũ Khánh Chi thường xuyên tỏ ra là người nhẹ nhàng và thân tình với gia đình anh Bằng.

Sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình cháu bé giao người bảo mẫu cho công an đồng thời cam kết không kiện tụng. Anh Bằng lý giải mục đích trình báo công an của gia đình chỉ là tạo sự răn đe cho chính người phụ nữ này.

Trước thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê trông cháu bé lên đến 60 triệu/tháng, anh Bằng cho biết đã thuê bảo mẫu này qua một trung tâm chuyên nghiệp. Trung tâm này cam kết bảo mẫu sẽ chăm sóc, massage, hay theo dõi cháu bé ốm nhẹ có thể xử lý. Mức giá quy định là 1 triệu đồng/ngày.

Sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình cháu bé giao người bảo mẫu cho công an đồng thời cam kết không kiện tụng - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 31/5, theo thông tin từ chính quyền phường Hoàng Liệt, khoảng 16h ngày 16/5, Bằng (sinh năm 1992, quê Mỹ Đức, Hà Nội) đi cùng chị Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) tới trụ sở công an trình báo sự việc. Người đàn ông cho hay có thuê chị Chi làm giúp việc chăm sóc con sơ sinh (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh) được khoảng một tháng nay.

Vào ngày 31/5, gia đình cháu bé xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện lúc hơn 2h cùng ngày chị Chi có hành vi bạo lực với cháu bé. Người đàn ông sau đó yêu cầu chị Chi đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Qua làm việc, anh Bằng cho biết hiện cháu bé sức khỏe ổn định, không có thương tích đồng thời không yêu cầu xử lý đối với Chi mà mục đích chỉ là răn đe để người phụ nữ không tái phạm.