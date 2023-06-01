Lý do bảo mẫu được trả 60 triệu đồng/tháng để trông bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Người thân trong gia đình bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành cho biết đã chi số tiền lên đến 60 triệu đồng/tháng để thuê bảo mẫu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 1/6, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, hiện gia đình đã cho cháu bé đã xuất viện. Qua kiểm tra, cháu bé sức khỏe bình thường. Liên quan tới vụ nữ bảo mẫu 21 tuổi hành hạ bé sơ sinh, chi tiết nữ bảo mẫu được thuê 60 triệu đồng/tháng đã thu hút nhiều ý kiến từ dư luận.

Chia sẻ về việc này, sáng 1/6, anh N.V.B. (31 tuổi, ở tầng 23 tòa HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, hiện sức khỏe con anh đã tạm thời ổn định và anh đã đưa cháu về nhà theo dõi, chăm sóc. Người nhà anh B. cũng xác nhận thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê trông trẻ lên đến 60 triệu đồng/tháng. "Nếu nghe 60 triệu đồng giúp việc một tháng là vô lý nhưng đúng là thật bởi cô bảo mẫu này được gia đình tôi thuê qua một trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp có tên B.C. ở Hà Nội. Vì sao có giá đó bởi đây là điều dưỡng của trung tâm, hàng ngày sẽ chăm sóc, massage… cho cháu cả ngày lẫn đêm", anh B. nói.

Căn hộ chung cư (bên trái) - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí Bên cạnh đó, theo anh B., do công việc của anh rất bận, hay phải đi công tác nên anh đã thuê một căn hộ chung cư tại tòa HH2C Linh Đàm để gần mẹ và chị gái của anh (đang sống tại tòa nhà này), để tiện trông nom. Anh B. và vợ lên mạng tìm thuê nữ điều dưỡng C. tại trung tâm điều dưỡng B.C. có trụ sở tại Hà Nội. Giá thuê chăm sóc con cả ngày lẫn đêm là 2 triệu đồng/ngày. Vợ chồng anh cũng đã thuê một tháng. Cũng theo anh B., ngoài nữ bảo mẫu trên, anh còn thuê một bác giúp việc chuyên dọn dẹp và nấu ăn với giá 7,5 triệu đồng/tháng. Bảo mẫu Vũ Khánh C. đang bị công an tạm giữ - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 31/5, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã tạm giữ Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi hành hạ một cháu bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi. Nữ bảo mẫu này được gia đình anh N.V.B. thuê chăm sóc con anh B. mới 1 tháng tuổi. Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ phát hiện rạng sáng cùng ngày, C. có hành vi bạo hành con anh, nên đã trình báo công an.

Về quê chơi với ông bà, bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị điện giật tử vong Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h40 phút ngày 31/05 tại gia đình ông T.H, trú tại thôn Hùng Phong, xã Diễn Hùng, Diễn Châu.

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