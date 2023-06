Theo lời người thân này, gia đình cháu bé thuê bảo mẫu V.K.C. được 1 tháng. Nếu không có sự việc bạo hành xảy ra, hôm 31/5 bảo mẫu C. sẽ kết thúc công việc trông trẻ để về quê. Hiện gia đình đã đưa bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt để làm rõ vụ việc.

Theo anh T., gia đình chị H. (mẹ cháu bé) mới chuyển đến tầng anh thuê nhà được khoảng 4 tháng nay. Cô gái bảo mẫu trông cháu bé được 1 tháng nhưng không khai báo với tầng.

Bảo mẫu "bế và rung, lắc" bé trai 1 tháng tuổi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 16h ngày 31/5, anh N.V.B (31 tuổi, trú tại căn hộ chung cư tầng 23 thuộc khu HH Linh Đàm) đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo nghi vấn con trai anh mới 1 tháng tuổi, bị người giúp việc bạo hành (mẹ cháu bé do bị ốm nên ngủ ở phòng ngoài với người giúp việc còn lại).

Vào cuộc xác minh, công an xác định anh B. kinh doanh tự do, thường xuyên phải đi công tác xa nên sau khi vợ sinh bé trai, gia đình thuê 2 người giúp việc, trong đó có V.K.C..

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ ngày 31-5, trong khi ở phòng ngủ một mình với bé trai, cùng với việc bế nựng, nữ giúp việc V.K.C. đã có hành vi bế và lắc, rung cháu bé, khiến bé khóc to. Lo lắng sức khỏe của con mình và bức xúc sự việc, anh B. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp đó, công an đã mời người giúp việc C. đến để ghi lời khai. Cũng làm việc với công an, anh B. nhận định con trai của mình sức khỏe ổn định, không có thương tích gì, chỉ đề nghị cơ quan chức năng răn đe để nữ giúp việc C. không tái phạm.