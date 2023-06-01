Nhiều cư dân tầng 23 tòa chung cư HH2C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) bàng hoàng khi hay tin sự việc nữ bảo mẫu có hành vi bạo hành bé gái mới một tháng tuổi.

Theo thông tin từ Zing, nhiều cư dân tầng 23 tòa chung cư HH2C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) bàng hoàng khi hay tin sự việc nữ bảo mẫu có hành vi bạo hành bé gái mới một tháng tuổi. Cụ thể, anh P.V.T. (trưởng tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm) tỏ ra bất ngờ khi hay tin về sự việc. Người đàn ông cho biết tối cùng ngày, anh nhận được tin báo của người nhà về sự việc qua mạng xã hội. Khi cảnh sát khu vực gọi điện báo thì anh T. mới tin sự việc này là thật và xảy ra ngay tầng của nhà mình. Anh T. cũng không dám xem hết clip, không hiểu sao cô gái đó lại có thể hành động với cháu bé mới một tháng tuổi, lại còn sinh non đến như vậy.

Theo anh T., căn hộ xảy ra sự việc được gia đình chị H. (mẹ cháu bé) thuê lại cách đây khoảng 4 tháng. Cô bảo mẫu đã giúp việc được một tháng nay nhưng không khai báo với tầng. Cách đây hơn 10 ngày, tầng có tổ chức liên hoan Quốc tế thiếu nhi sớm cho các cháu, hôm đó mẹ cháu bé cùng người bảo mẫu giúp việc cũng ra giao lưu cùng mọi người. Hôm nay, khi sự việc xảy ra, người nhà cháu bé có kể rằng do sức khoẻ yếu nên mẹ cháu ngủ ở phòng ngoài. Còn nữ bảo mẫu chăm cháu nhỏ ngủ trong phòng. Lúc rạng sáng 31/5 thấy cháu bé khóc, người nhà vào thì thấy bảo mẫu có hành vi mạnh tay với con mình. Sau đó mẹ cháu ra ngoài mở hé cửa thì chứng kiến sự việc, rồi họ kiểm tra camera để xác tín. “Thật sự thương cho cháu nhỏ, khó có thể tưởng tượng được vì sao họ lại hành động như vậy”, anh T. vừa dứt lời, một cư dân sống cùng tầng bày tỏ phẫn nộ: “Cháu mới sinh được hơn 1 tháng mà lại bị đối xử như vậy thật khó chấp nhận, nếu không có tình thương với trẻ nhỏ không nên làm công việc này”.

Hàng xóm phẫn nộ khi hay tin bé gái 1 tháng tuổi bị bạo hành - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ VTC News, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh bảo mẫu Vũ Khánh C. (21 tuổi) có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim. Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5 cho thấy, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường. Ngay sau được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của bảo mẫu này. Bảo mẫu Vũ Khánh C. (áo vàng) đang bị công an tạm giữ - Ảnh: VTC News Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm) cho biết đã thuê nữ bảo mẫu Vũ Khánh Chi làm giúp việc chăm sóc con khoảng 1 tháng nay. Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con gái anh nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Theo anh B., sau sự việc, sức khoẻ con gái anh ổn định, không có thương tích. Anh B. không yêu cầu xử lý đối với Chi. Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe bảo mẫu để không tái phạm. Công an phường Hoàng Liệt đã tạm giữ Vũ Khánh Chi để điều tra, xác minh.

Vụ hành hạ bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu trẻ được thuê 60 triệu đồng/tháng Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đang tạm giữ bảo mẫu Vũ Khánh C. (21 tuổi) để điều tra xác minh hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi.

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