Vào tối ngày 31/5, UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) báo cáo ban đầu về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, công an phường đang tạm giữ V.K.C. (21 tuổi, ở Giao Thuỷ, Nam Định) để điều tra, xác minh việc nghi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi. Cụ thể, vị lãnh đạo phường cho biết, anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm) đã thuê chị V.K.C. làm giúp việc chăm sóc con hơn 1 tháng tuổi.

Nữ bảo mẫu áo vàng liên tục bật khóc xin tha thứ sau khi bị gia đình chủ nhà phát hiện vụ việc - Ảnh: VTC News Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, chị C. có hành vi bạo hành con gái anh nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Tối 31/5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để phối hợp cùng y, bác sĩ theo dõi, cập nhật sức khỏe bé gái 1 tháng tuổi bị bảo mẫu “rung, lắc” trong quá trình chăm sóc lúc đêm khuya.

Bên cạnh đó, phía gia đình, sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định. Song, cháu vẫn được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy, cháu bé nhập viện tỉnh táo, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều hai bên, tim đều mạch rõ, bụng mềm, ngực vững, khung chậu vững, trương lực cơ bình thường, bú tốt. Trên da chưa phát hiện xây xát bầm tím. Hình ảnh cháu bé sơ sinh nghi bị bạo hành - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VTC News, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim. Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5 cho thấy, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường. Ngay sau được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ trên. Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Người có hành vi bạo hành được người nhà cháu bé thuê chăm sóc vì mẹ bé mới sinh non, sức khoẻ yếu.

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