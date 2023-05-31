Đuổi ra khỏi nhà vì phản đối yêu đương, nam thanh niên 17 tuổi cùng bạn gái âm mưu đầu độc bố mẹ chàng trai bằng thuốc trừ sâu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 31/5, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự Trần Anh K. do có hành vi đầu độc bố mẹ bằng thuốc trừ sâu vì ngăn cản chuyện yêu đương. Vụ việc xảy ra tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận. Bước đầu điều tra, Trần Anh K. (sinh năm 2006) và Phạm Thị Thanh T. (sinh năm 2006) có quan hệ tình cảm yêu đương.

Đổ thuốc độc vào nồi canh để đầu độc bố mẹ - Ảnh: Báo Lao Động Khi K. dẫn bạn gái về nhà ở nhưng bị cha, mẹ là bà Nguyễn Thị T. và ông Trần C. ngăn cấm, đuổi ra khỏi nhà. Do đó, K. và T. nảy sinh ý định giết vợ chồng ông C., bà T. Sau khi nhặt được chai thuốc trừ sâu trên đường, K. và T. chiết một lượng thuốc trừ sâu bên trong sang 1 chai nhựa rồi đem về nhà. Tại nhà của K., khi thấy mẹ (bà T.) đang nấu ăn không để ý, K. đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh đang để trên bàn. May mắn bà T. ngửi thấy mùi thuốc sâu bốc ra trong nồi canh nên đã đến Công an xã Tân Phước trình báo.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là nồi canh cá bị đổ thuốc sâu, chai nhựa chứa chất lỏng và 1 chai thuốc trừ sâu chứa chất lỏng để giám định độc chất. Qua làm việc, bước đầu Trần Anh K. và Phạm Thị Thanh T. khai việc đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh nhằm giết ông C., bà T. vì bị chửi bới và ngăn cản chuyện tình cảm. Trần Anh K. đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã ra lệnh bắt khẩn cấp và hiện đang bị tạm giữ hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi củng cố hồ sơ, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Tống Thị Tùng Linh đầu độc giết cha ruột - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một trường hợp tương tự do con gái đầu độc cha xảy ra khoảng tháng 9/2021 từng nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, cùng trú TP Bà Rịa). Linh giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống nhưng bất thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc cha. Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) tìm mua chất độc xyanua. Lúc đầu, bị cáo Thư không bán. Do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần làm thí nghiệm, nên bà Thư đã gọi điện cho bà Lê Thị R. (42 tuổi, trú TP.HCM) để hỏi mua lại. Bà R. báo giá 220 nghìn đồng/kg, sau đó bà Thư bán lại cho Linh giá 500 nghìn đồng/kg. Sau khi mua được xyanua, Linh về lại TP Bà Rịa thực hiện kế hoạch cho nước vào chai để cha uống. Sau khi ông Điệp chết, Linh tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, rồi loan tin có người đột nhập. Hành vi của đốt nhà khiến 2 chiếc xe máy bị cháy.

Lời khai gây phẫn nộ của người chồng cầm chổi đánh vợ bê bết máu ở Vĩnh Long Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú.

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