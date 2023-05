Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 31/5, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự Trần Anh K. do có hành vi đầu độc bố mẹ bằng thuốc trừ sâu vì ngăn cản chuyện yêu đương.

Đổ thuốc độc vào nồi canh để đầu độc bố mẹ - Ảnh: Báo Lao Động

Khi K. dẫn bạn gái về nhà ở nhưng bị cha, mẹ là bà Nguyễn Thị T. và ông Trần C. ngăn cấm, đuổi ra khỏi nhà. Do đó, K. và T. nảy sinh ý định giết vợ chồng ông C., bà T. Sau khi nhặt được chai thuốc trừ sâu trên đường, K. và T. chiết một lượng thuốc trừ sâu bên trong sang 1 chai nhựa rồi đem về nhà.

Tại nhà của K., khi thấy mẹ (bà T.) đang nấu ăn không để ý, K. đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh đang để trên bàn. May mắn bà T. ngửi thấy mùi thuốc sâu bốc ra trong nồi canh nên đã đến Công an xã Tân Phước trình báo.