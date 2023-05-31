Bé trai Trần Văn B.L (gần 2 tuổi, trú thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ) theo anh chị ra bờ kênh chính hồ Kẻ Gỗ gần nhà để vui chơi. Trong lúc nô đùa, bé L không may sảy chân rơi xuống kênh bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 31/5, ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 2 tuổi đã rơi xuống kênh chính hồ Kẻ Gỗ, bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Cụ thể, khoảng 17h chiều 30/5, bé trai Trần Văn B.L. (2 tuổi, trú thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ) theo anh chị ra bờ kênh chính hồ Kẻ Gỗ gần nhà để vui chơi. Trong lúc nô đùa, bé L. sẩy chân ngã xuống kênh, bị nước cuốn trôi. Sau đó sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Kênh chính hồ Kẻ Gỗ đoạn qua xã Cẩm Duệ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm bé L. trên kênh. Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể bé L. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 700m.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ thông tin thêm, cơ quan chức năng hiện đã đóng kênh nước để tiện cho công tác tìm kiếm. Thi thể cháu L. bị nước cuốn trôi.

Bên cạnh đó, sau khi tìm thấy, cơ quan chức năng cũng phối hợp với gia đình lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

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