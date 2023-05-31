Cháy nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng ở Quảng Nam tử vong thương tâm

Đời sống 31/05/2023 07:47

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 31/5 tại ngôi nhà kinh doanh văn phòng phẩm trên đường Phan Châu Trinh (khối 1, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Theo thông tin từ VTC News, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 31/5 tại ngôi nhà kinh doanh văn phòng phẩm trên đường Phan Châu Trinh (khối 1, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng để phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, cộng với nơi xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà kiên cố, đóng kín nên việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Cháy nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng ở Quảng Nam tử vong thương tâm - Ảnh 1
2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa xảy ra lúc rạng sáng 31/5 - Ảnh: Báo Lao Động
Cháy nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng ở Quảng Nam tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm nên có thể hai vợ chồng không kịp phát hiện để thoát thân - Ảnh: Báo Dân Việt
Cháy nhà lúc rạng sáng, hai vợ chồng ở Quảng Nam tử vong thương tâm - Ảnh 3
Do là nhà sách nên nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo phường An Sơn, sau khi khống chế được đám cháy, cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân thiệt mạng là vợ chồng chủ tiệm kinh doanh văn phòng phẩm.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo phường An Sơn chia sẻ thêm, cCả hai vợ chồng ngủ ở tầng 2, phòng kín do sử dụng điều hòa. Hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm nên có thể hai vợ chồng không kịp phát hiện để thoát thân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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