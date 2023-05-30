Bàng hoàng phát hiện 2 bà cháu tử vong thương tâm dưới hồ tưới chanh dây

Đời sống 30/05/2023 16:04

Hai nạn nhân là bà  V.T.N. (SN 1963) và cháu T.H.Q.K.(SN 2018), cùng trú thôn Đắc Thọ, xã Đắk Lao.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Lê Minh Tài, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bà cháu tử vong. Hai nạn nhân là bà  V.T.N. (SN 1963) và cháu T.H.Q.K.(SN 2018), cùng trú thôn Đắc Thọ, xã Đắk Lao.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 30/5, bà N. cùng cháu K. và N.V.P. (SN 2016) đi vào rẫy cà phê thuộc khu vực Đắc Thọ. Khi đến khu vực rẫy, bà N. cho 2 cháu K. và P. chơi gần ao của gia đình để tưới chanh dây.

Một lát sau, cháu K. bị rơi xuống ao, bà N. vội nhảy xuống cứu. Lúc này, cháu P. chạy về gọi người nhà đến trợ giúp. Khi mọi người ra tới nơi thì bà N. và cháu K. đã tử vong. 

Bàng hoàng phát hiện 2 bà cháu tử vong thương tâm dưới hồ tưới chanh dây - Ảnh 1
Khu vực ao nơi bà N. và cháu K. tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, nhiều sự việc đuối nước xảy ra gần đây, cụ thể như vào ngày 28/5, ở tỉnh Đồng Tháp, một vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 3 chị em ruột trong một gia đình tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Cũng trong sáng ngày 28/5, trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xảy ra vụ đuối nước làm tử vong 2 chị em cùng cha khác mẹ.

Còn tại Vĩnh Long, cuối tháng 5 này, hai anh em là học sinh Trường THCS An Phước cũng bị đuối nước khi đi bắt cá ven bờ Cổ Chiên. Qua các vụ đuối nước cho thấy, tình trạng trẻ em đuối nước ở miền Tây đang ở mức độ cảnh báo nguy hiểm.

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Vụ việc xảy ra từ khoảng 13h45 ngày 30/5, tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn ngang qua địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

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