Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kim Thành (Hải Dương) phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 3 tháng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân (37 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hành hạ vợ.

Bị can Luân đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.