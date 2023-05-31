Trần Văn Luân (37 tuổi, trú thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, Hải Dương) hiện đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kim Thành (Hải Dương) phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 3 tháng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt bị can Trần Văn Luân (37 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hành hạ vợ. Bị can Luân đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim thành để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trần Văn Luân tại nhà tạm giữ - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2. Luân và chị G. đã có một con chung, hiện chị này đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi. Cách đây khoảng 2 - 3 tháng, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G.. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh chị G..

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Vào ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Ngày 21/5 chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành làm việc và được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để khám bệnh. Bị can Luân tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy chị G. có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. là 29%. Trước đó, bị can Luân đã có 2 đời vợ và 7 người con; chị Giao có 2 đời chồng (đã ly hôn). Vụ án vợ tố bị chồng đánh đập đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là ở Vĩnh Long cầm chổi đánh liên tiếp vào vợ, thậm chí, người vợ này bị đánh rất mạnh vào đầu nên máu chảy nhiều trên mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-thai-phu-7-thang-bi-bao-hanh-da-man-nguoi-chong-bi-ieu-tra-them-toi-danh-587555.html