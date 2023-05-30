Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la

Đời sống 30/05/2023 16:37

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là ở Vĩnh Long cầm chổi đánh liên tiếp vào vợ, thậm chí, người vợ này bị đánh rất mạnh vào đầu nên máu chảy nhiều trên mặt.

Những ngày gần đây, một tài khoản Facebook tên N.H đăng đoạn clip cảnh người đàn ông dùng chân và chổi đánh, đạp liên tiếp vào một phụ nữ ở con đường cạnh bờ sông. Trong khi đó có lời can ngăn của người đứng cạnh bên nhưng người đàn ông này vẫn liên tục chửi bới và cầm chổi đánh tiếp tục mặc cho người phụ nữ khóc lóc, kêu than. Đoạn clip này đã thu hút nhiều lượt xem.

 

Đặc biệt, người phụ nữ này bị đánh rất mạnh vào đầu nên máu chảy nhiều trên mặt. Đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây gây phẫn nộ cho nhiều người xem. Nhiều người tỏ ra bất bình với người đàn ông hành hạ người phụ nữ này.

Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la - Ảnh 1Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la - Ảnh 2Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la - Ảnh 3Vĩnh Long: Phẫn nộ người đàn ông dùng chổi đánh liên tục vào người vợ đang khóc thét, kêu la - Ảnh 4
Người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào người phụ nữ mặc sự kêu la - Ảnh: FB N.H

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi phẫn nộ và xót xa trước hành động bạo hành vợ của người đàn ông này. 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết đoạn clip trên là sự việc xảy ra tại xã Song Lộc và hiện đang được xác minh, làm rõ.

Đại diện công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) chia sẻ thêm, hai người trong clip là vợ chồng. Clip được phát tán trên mạng hôm qua. "Hôm nay chúng tôi xuống nhà thì người chồng say xỉn vẫn chưa hỏi được gì. Trong khi đó, người vợ đã bỏ đi đâu không rõ. Nghe nói ông này cũng thường đánh vợ nhưng không ai báo nên chính quyền địa phương không hay biết", một lãnh đạo Công an huyện Tam Bình nói.

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