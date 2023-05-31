Cụ thể, em học sinh bị đánh tên Đ.T.K.T. (học lớp 5), học sinh có hành vi đánh bạn tên V.K.O. (học lớp 7), còn người quay clip là một học sinh khác lớp 5. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hiền Quan và Công an huyện Tam Nông đã vào cuộc để điều tra.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan vụ học sinh lớp 5 bị đánh trong lớp, quay lại video, lãnh đạo xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 29/5 tại Trường tiểu học Hiền Quan.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do cháu T. đã chê O. không biết cách dùng son môi nên bị O. xuống lớp đánh.

Lãnh đạo xã Hiền Quan cho biết thêm, qua xác minh, em T. và em O. là chị em, có quan hệ họ hàng. Sau khi sự việc xảy ra, cả 2 bên gia đình đều muốn giải quyết tình cảm. Em T. hiện đang ở nhà, chính quyền xã đã xuống thăm hỏi, động viên, đồng thời dặn gia đình theo dõi em T.cẩn thận, nếu em T. có biểu hiện bất thường thì báo cho xã cùng gia đình có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Hình ảnh học sinh bị hành hung - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác tát ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Xung quanh không một học sinh nào dám can ngăn mặc cho nạn nhân bị đánh đã van xin. Không chỉ vậy, nữ sinh có hành vi bạo lực còn bắt học sinh này quỳ xuống xin lỗi. Sự việc được xác định diễn ra tại một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nữ sinh lớp 7 này đã bảo em của mình (đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Hiền Quan) quay clip. Theo lịch của các nhà trường, ngày 29/5, học sinh lớp 7 của Trường THCS Hiền Quan được nghỉ học; trong khi, Trường Tiểu học Hiền Quan tổ chức tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 5. Đến trưa cùng ngày, Trường Tiểu học Hiền Quan nhận được thông báo của phụ huynh về việc học sinh Đ.T.K.T. (lớp 5E) bị học sinh V.K.O (lớp 7A Trường THCS Hiền Quan) hành hung và có clip phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Em V.K.O vừa chuyển về Trường THCS Hiền Quan khoảng 4 tháng. Ngay sau đó, hiệu trưởng của cả 2 trường đã mời lãnh đạo UBND xã và công an xã Hiền Quan, phụ huynh đến giải quyết sự việc. Sau đó, gia đình hai bên đã hòa giải, nữ sinh V.K.O đã xin lỗi em Đ.T.K.T và gia đình, cam kết không tái diễn, đồng thời gỡ clip ghi lại vụ việc đăng tải trên Facebook trước đó.

Ông Hoàng Đăng Thưởng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tam Nông cho hay, đây là sự việc không mong muốn, đã được địa phương, nhà trường và gia đình phối hợp giải quyết. Song xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng GD-ĐT huyện Tam Nông đã đề nghị lãnh đạo huyện yêu cầu công an huyện Tam Nông làm việc để làm rõ tình tiết sự việc và chỉ đạo các nhà trường xử lý nghiêm, đúng quy định, mang tính răn đe, giáo dục để không tái diễn sự việc như trên trên địa bàn huyện.