Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào trưa ngày 31/5, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi, ngụ xã Song Phú) để điều tra hành vi “Ngược đãi, hành hạ vợ” theo Điều 185, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, Công an xã Song Phú tiếp nhận tin báo tố giác vụ nghi phạm Khoa hành hạ vợ xảy ra tại ấp Phú Trường Yên. Nạn nhân là bà L.T.H. (47 tuổi, quê Cái Răng, TP Cần Thơ), vợ của ông Khoa. Vào chiều 29/5, nghi phạm Khoa dùng chổi đánh vợ dã man. Vụ việc được người thân của ông Khoa chứng kiến nhưng không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại. Đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội.

Nguyễn Ngọc Khoa tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Lãnh đạo Công an huyện Tam Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Song Phú khẩn trương xác minh, điều tra. Khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc, ông Khoa còn say xỉn, người vợ đi đâu không rõ. Đến sáng 31/5, ông Khoa đã tỉnh táo và làm việc với cán bộ điều tra. Tại cơ quan công an, ông Khoa thừa nhận hành vi nhiều lần đánh vợ. Trong sáng nay, bà H. cũng đã đến cơ quan công an làm việc và cho biết bị chồng đánh nhiều lần. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím.

Công an huyện Tam Bình đang củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc, đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hình ảnh người chồng đánh vợ được clip ghi lại - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 29/5. Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một người phụ nữ ở con đường cạnh bờ kênh. Trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới và vung chổi đánh, còn người phụ nữ khóc lóc, kêu la thảm thiết. Không chỉ dùng chổi, người đàn ông này còn đạp mạnh vào người nạn nhân. Đoạn clip dài khoảng 90s đã gây phẫn nộ với nhiều người xem. Theo Công an huyện Tam Bình, qua xác minh hai người trong clip là vợ chồng. Cán bộ Công an đến nhà, người chồng vẫn còn say xỉn nên chưa làm việc được. Trong khi đó, người vợ không có mặt tại nhà và đã đi đâu chưa rõ. Theo người dân địa phương, người đàn ông trong clip thường xuyên nhậu nhẹt và có hành vi bạo hành vợ.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam Vào sáng ngày 31/5, người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và xót xa trước vụ cháy khiến ông N.T (71 tuổi) và bà N.T.T.H (68 tuổi) tử vong thương tâm.

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