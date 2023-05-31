Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam

Đời sống 31/05/2023 11:15

Vào sáng ngày 31/5, người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và xót xa trước vụ cháy khiến ông N.T (71 tuổi) và bà N.T.T.H (68 tuổi) tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ cháy khiến 2 vợ chồng tử vong và 1 người bị thương ở Quảng Nam xảy ra vào rạng sáng ngày 31/5, người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và xót xa trước sự việc trên. Cụ thể, ông Mạnh Bảo (68 tuổi, trú tại khu phố 1) kể lại, khoảng 3h, ông nghe tiếng kêu la rất lớn nên chạy đến, lúc này lửa đã bùng lên dữ dội. Sau đó ít phút, lực lượng chức năng di chuyển được mẹ của chị H. (hơn 90 tuổi) ra khỏi đám cháy an toàn và chở đi cấp cứu. 

Bên cạnh đó, các nhân chứng tại hiện trường cho biết thêm, lúc xảy ra vụ cháy, họ nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu (nghi bà H.) thất thanh trong nhà, nhưng do đám cháy quá lớn nên không ai tiếp ứng kịp. Chỉ khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới phá cửa, người trong nhà mới được đưa ra. Có 3 người trong căn nhà ở thời điểm cháy, nhưng 2 vợ chồng chủ nhà đã không thoát nạn.    

 

Ông Bảo cho biết, 2 nạn nhân ở địa phương sống rất tình cảm với bà con chòm xóm. Biết được tin cả hai đều tử vong, cả xóm rất xót xa.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 1
Ông Bảo kể lại phút chứng kiến vụ cháy - Ảnh: VietNamNet
Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy khiến 2 người chết - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 2h ngày 31/5, căn nhà hai tầng kinh doanh văn phòng phẩm ở số nhà 948, đường Phan Chu Trinh (P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), xảy ra cháy, trong lúc cháy có 3 người đang ở trong nhà.

 

Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện đám cháy xảy ra ở tầng 1 ngôi nhà nên hô hoán những người trong nhà thoát ra. Tuy nhiên, nơi đây là hiệu sách và văn phòng phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng lan lên tầng hai và bao trùm hoàn toàn ngôi nhà này.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam điều 4 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Do ngọn lửa lớn và gặp vật liệu dễ cháy cùng với đó nơi xảy cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Gần 2 giờ đồng hồ sau đám cháy cơ bản được dập tắt.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 3
Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Zing
Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ trong vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 4
Những vật phẩm dễ cháy ở tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, có 2 người tử vong được xác định là ông N.T (71 tuổi) và vợ bà N.T.T.H (68 tuổi). Ngoài ra, còn có một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

 

Một lãnh đạo P.An Sơn cho biết cả hai vợ chồng ngủ ở tầng 2, phòng kín do sử dụng điều hòa. Sự cố cháy xảy ra ban đêm, có thể do gia đình không kịp phát hiện nên gặp nạn trong vụ cháy.

Trong khi đó, theo một số người dân sống cạnh nhà, hôm qua 30.5, hai vợ chồng ông T. mới đi phỏng vấn về để chuẩn bị sang Úc ở cùng con gái.

Hiện, vụ cháy nhà đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

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