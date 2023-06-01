Vụ hành hạ bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu trẻ được thuê 60 triệu đồng/tháng

Đời sống 01/06/2023 07:28

Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đang tạm giữ bảo mẫu Vũ Khánh C. (21 tuổi) để điều tra xác minh hành vi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 31/5, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã tạm giữ đối với Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi hành hạ một cháu bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi (ở chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt).

Qua xác minh ban đầu, nữ bảo mẫu 21 tuổi này được gia đình anh N.V.B., ở tòa chung cư HH2C Linh Đàm thuê về để chăm sóc con của anh B. Hiện cháu bé mới chỉ khoảng 1 tháng tuổi. Gia đình anh B. thuê nữ bảo mẫu C. với giá 60 triệu đồng/tháng và chỉ thuê một tháng.

Viện Kiểm sát nhân dân và Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục làm việc với nữ bảo mẫu Vũ Khánh C.

Vụ hành hạ bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu trẻ được thuê 60 triệu đồng/tháng - Ảnh 1
Bảo mẫu V.K.C. (người mặc áo vàng) - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh B. cho biết sức khoẻ cháu bé đã ổn định, không có thương tích. Anh B. không trình báo cơ quan công an, không yêu cầu xử lý đối với bảo mẫu này. Anh B. chỉ răn đe để C. không tái phạm và nhận thức việc làm trên là sai. Kết quả đánh giá ban đầu cho biết, bé nhập viện tỉnh táo, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều hai bên, tim đều mạch rõ, bụng mềm, ngực vững, khung chậu vững, trương lực cơ bình thường, bú tốt. Trên da chưa phát hiện xây xát bầm tím.

Ngoài ra, công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản ghi nhận nội dung vụ việc trên, báo cáo Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định.

Vụ hành hạ bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu trẻ được thuê 60 triệu đồng/tháng - Ảnh 2
Gia đình anh B. sinh sống tại chung cư HH Linh Đàm - Ảnh: Báo Dân Trí
Vụ hành hạ bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu trẻ được thuê 60 triệu đồng/tháng - Ảnh 3
Cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều 31/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ có hành vi nghi bạo hành một cháu bé sơ sinh.

Cụ thể, vào khoảng 2h54 cùng ngày, cô gái trẻ (được cho là nữ giúp việc) bất ngờ bật dậy, quay sang chỗ em bé đang nằm rồi túm lấy 2 tay bé, lắc mạnh. Người này còn dùng tay vỗ vào lưng của bé, sau đó tiếp tục lắc mạnh theo hình vòng tròn nhiều lần khiến đứa trẻ bật khóc.

Đến 5h19 cùng ngày, trong lúc đang ẵm em bé trên tay, nữ giúp việc lại bất ngờ lắc mạnh khiến trẻ bật khóc. Người này sau đó đã đặt em bé nằm xuống giường nhưng khá mạnh tay.

Ngay sau được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ trên.

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