Trước đó, ngày 28/4, TAND TP.HCM thụ lý vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 1/6, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo thông tin từ VNExpress, dựa vào hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND TP.HCM nhận thấy có một số vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Lý giải về việc tham gia các buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân nói mình muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Được xác định là bị hại trong vụ án, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất là gần 31 tỷ đồng, đề nghị cơ quan tố tụng kê biên tài sản của bà Hằng tại TP HCM để đảm bảo thi hành án.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng bà Đinh Thị Lan không yêu cầu.