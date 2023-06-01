Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h40 phút ngày 31/05 tại gia đình ông T.H, trú tại thôn Hùng Phong, xã Diễn Hùng, Diễn Châu.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h40 phút ngày 31/05 tại gia đình ông T.H, trú tại thôn Hùng Phong, xã Diễn Hùng, Diễn Châu.

Nạn nhân là cháu Nguyễn H.Q (SN 2015). Đang trong thời điểm nghỉ hè nên cháu được gia đình cho về ông bà chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu đã lấy bút điện bị hỏng cắm vào ổ điện và đã bị điện giật tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an xã, y tế, chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ cứu nhưng cháu đã không qua khỏi. Hiện tại, cháu đã được gia đình đưa về xã Diễn Hồng để mai táng theo phong tục địa phương.

Bé trai 5 tuổi bị điện giật tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một vụ việc xảy ra tương tư vào ngày 1/4, ông Trần Tiến Cường – Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Cụ thể, ông Cường cho biết, khoảng 17h ngày 31/3, trong lúc vui chơi, cháu bé 3 tuổi (trú khối 7, phường An Sơn) chạm vào mối hở của bảng hiệu đèn led, dẫn đến bị điện giật.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhưng không qua khỏi.

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