Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan đến vụ chị V.K.C. (21 tuổi, trú TT.Đồi Ngô, H.Giao Thủy, Nam Định) nghi có hành vi bạo hành bé trai 1 tháng tuổi, vào sáng ngày 1/6, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang làm việc với nữ bảo mẫu này để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Tuy gia đình anh B. không yêu cầu xử lý C. về những hành vi nghi bạo hành con mình, nhưng trước những hành động gây bức xúc của C. Công an Q.Hoàng Mai vẫn xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, C. cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Sau khi sinh, C. có biểu hiện trầm cảm. Người này để con ở nhà và đi làm giúp việc, trông con trai cho anh N.V.B (31 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội, ở tại Chung cư HH2C Linh Đàm, Q.Hoàng Mai).

Bảo mẫu C. cũng có con nhỏ 1 tháng tuổi và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim.

Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5 cho thấy, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường.

Clip ghi lại cảnh bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngay sau được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của bảo mẫu này. Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, anh N.V.B. (31 tuổi, ở chung cư HH2C Linh Đàm) cho biết đã thuê nữ bảo mẫu V.K.C. làm giúp việc chăm sóc con khoảng 1 tháng nay.

Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ thì phát hiện lúc rạng sáng cùng ngày, Chi có hành vi bạo hành con gái anh nên yêu cầu bảo mẫu này đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Theo anh B., sau sự việc, sức khoẻ con gái anh ổn định, không có thương tích. Anh B. không yêu cầu xử lý đối với Chi. Mục đích của gia đình anh B. chỉ muốn răn đe bảo mẫu để không tái phạm.