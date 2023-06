Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan đến vụ chị V.K.C. (21 tuổi, trú TT.Đồi Ngô, H.Giao Thủy, Nam Định) nghi có hành vi bạo hành bé trai 1 tháng tuổi, vào sáng ngày 1/6, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang làm việc với nữ bảo mẫu này để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, C. cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Sau khi sinh, C. có biểu hiện trầm cảm. Người này để con ở nhà và đi làm giúp việc, trông con trai cho anh N.V.B (31 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội, ở tại Chung cư HH2C Linh Đàm, Q.Hoàng Mai).

Tuy gia đình anh B. không yêu cầu xử lý C. về những hành vi nghi bạo hành con mình, nhưng trước những hành động gây bức xúc của C. Công an Q.Hoàng Mai vẫn xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.