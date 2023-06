Người đàn ông cùng lúc 'lừa tình, lừa tiền' 9 phụ nữ ở Hà Nội

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 1/6, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định này đều đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn.

Một phụ nữ trong nhóm cho biết, sau khi nghi ngờ đã tự tìm hiểu và phát hiện San đã có vợ con. Thấy bị lừa, người này lên lại các trang web hẹn hò để tố cáo San. Chỉ trong 2 ngày, người phụ nữ này đã tìm được 6 người cùng là nạn nhân, sau đó tập hợp mọi người và làm đơn tố giác nhờ lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ. Trong quá trình thực hiện hành vi, San thường lấy lý do đi công tác xa, phải bươn chải kiếm tiền... để lấy lòng thương, "vòi" tiền và có thời gian sắp xếp gặp gỡ các bị hại khác. Đáng chú ý, theo thông tin này, trong số 7 bị hại, San đã khiến 3 người có thai.

Sau khi sự việc được báo chí phản ảnh, 2 người phụ nữ khác cho rằng mình cũng là nạn nhân của San, đã gửi đơn tố giác và tới PC02 Công an TP.Hà Nội làm việc, nâng tổng số nạn nhân tố bị San lừa tình, tiền lên thành 9.

Đơn tố giác của nhóm phụ nữ được PC02 Công an TP.Hà Nội giao Đội 2 giải quyết. Sau nhiều lần mời San lên làm việc không được và người này đã đi khỏi nơi cư trú khiến Đội 2 phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc vì hết thời hạn điều tra, xác minh. Tuy nhiên, tháng 7/2022, lực lượng công an phát hiện San có mặt tại một cuộc xích mích xảy ra tại địa bàn P.Hà Cầu (Q.Hà Đông, Hà Nội) nên lập tức mời về PC02 Công an Hà Nội làm việc. Sau đó vụ án liên quan đến đơn tố giác của 9 người phụ nữ được cơ quan công an khởi tố, điều tra.