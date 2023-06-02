Lãnh đạo UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại thôn Xuân Đông thuộc xã này vừa xảy ra án mạng khiến 3 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 2/6, lãnh đạo UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại thôn Xuân Đông thuộc xã này vừa xảy ra án mạng khiến 3 phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào hơn 5h sáng 2/6, xảy ra mâu thuẫn trong nhà, sau đó trong cơn bực tức, người đàn ông rút dao đâm chết vợ mình.

Người cháu gái vào can ngăn cũng bị ông này đoạt mạng. Nghe ồn ào, một phụ nữ khác cạnh nhà chạy đến giúp cũng bị ông này sát hại. Chính quyền địa phương xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng, người đàn ông bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu cho hay mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tiền bạc.

ÁN mạng khiến 3 người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ việc xảy ra tương tự vào trưa ngày 18/5, tại nhà ông Lê Văn T (SN 1980). Người vợ bị ông T sát hại là cô T.T.H (SN 1984), giáo viên của một trường tiểu học ở phường Vĩnh Phước.

Theo người dân, ông T là lao động tự do. Người đàn ông này hay ghen tuông nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau và cô H đã gửi đơn ly hôn đến tòa án, đang trong thời gian chờ xét xử.

Tối hôm trước, hai vợ lại xảy ra mâu thuẫn và ông T tuyên bố sẽ giết nếu vợ vẫn quyết định ly hôn. Khoảng 12h ngày 18/5, một người con của hai vợ chồng này chạy sang nhà người thân báo cho biết sự việc. Khi người thân và những người dân gần nhà ông T đến thì phát hiện cô H nằm bất động, còn ông T đang trong tư thế treo cổ tự tử nên báo công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cả hai vợ chồng đã tử vong

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