Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa

Đời sống 02/06/2023 10:47

Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang phong tỏa hiện trường vụ ba phụ nữ bị đâm chết ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 2/6, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ ba phụ nữ bị đâm chết ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Hiện trường vụ án là một căn nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư. Hai đầu lối vào căn nhà xảy ra án mạng được căng dây phong tỏa. Bên trong, cảnh sát cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi.

Theo một người dân, nghi phạm Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê ở thị xã Ninh Hòa) làm nghề phụ hồ. Hưng lấy vợ và sống nhờ bên gia đình vợ.

Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 1Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 2Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 3
Vụ thảm án nghiêm trọng xảy ra trong căn nhà cấp 4 thôn Xuân Đông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 4Hiện trường kinh hoàng trong vụ chồng đâm sát hại vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 5
Hiện trường bên trong với 3 nạn nhân nằm trên vũng máu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của vợ chồng Hưng nên chạy sang. Tại hiện trường, họ phát hiện vợ Hưng là chị LTTV (37 tuổi), người cháu gái 19 tuổi và một phụ nữ hàng xóm nằm trên vũng máu.

Riêng nghi phạm được phát hiện bỏ chạy vào một khu rẫy. Chính quyền địa phương xác nhận các nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng nghi phạm này.

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Lãnh đạo UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại thôn Xuân Đông thuộc xã này vừa xảy ra án mạng khiến 3 phụ nữ tử vong.

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