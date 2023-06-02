Theo thông tin từ VTC News, đến 11h ngày 2/6, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ vụ án mạng 3 phụ nữ tại xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh).

Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Phan Danh Hưng (SN 1986). Hưng đã rút dao đâm chết vợ mình là Lý Thị Thùy V. (SN 1986) sau cuộc cãi vã vào lúc 5h sáng cùng ngày. Người cháu gái tên N. và người hàng xóm tên T. vào can ngăn cũng bị người đàn ông này đoạt mạng. Sau khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm đã chạy bộ ra khỏi nhà bỏ trốn. Nguyên nhân ban đầu được cho rằng xuất phát từ chuyện tiền bạc.

Nghi phạm Phan Danh Hưng - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Ông Dương Quang Ánh (hàng xóm nhà ông Hưng) cho biết, tối hôm đó, 2 vợ chồng ông Hưng cãi nhau, ông Hưng có nói với con gái rằng: "Ngày mai sẽ không gặp mẹ mày nữa đâu" rồi con gái ông Hưng qua kể lại câu chuyện này với hàng xóm.

"Sáng nay, khi tôi vừa ngủ dậy thì nghe vợ ông Hưng la hét: "Qua cứu tôi với". Sau đó, bà T. - hàng xóm, mới chạy sang can ngăn nhưng không ngờ bị ông Hưng đâm chết" - ông Ánh kể.

Theo người dân, nghi phạm Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa có thân hình xăm trổ, gầy gò. Sau khi cưới vợ, anh ta sống nhờ bên nhà ngoại. Hai vợ chồng có cuộc sống khó khăn, mới xây sửa nhà nhà hồi trước Tết. Nghi phạm Hưng làm thợ hồ ở địa phương còn vợ ai thuê gì làm đó, vợ chồng sinh được 2 người con còn nhỏ. Gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc. Theo hàng xóm, nghi phạm Hưng là một người khó gần, cộc cằn, thô lỗ.

Căn nhà cấp 4 nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 3 người chết - Ảnh: VietNamNet

Nhiều người được cảnh sát thẩm vấn, lấy lời khai - Ảnh: VietNamNet

Cảnh sát 113 cùng chó nghiệp vụ cũng đã được huy động đến khu vực truy bắt hung thủ - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 5h cùng ngày, vợ chồng Phan Danh Hưng (37 tuổi) xảy ra cãi vã từ chuyện tiền bạc. Trong cơn bực tức, Hưng sát hại vợ và đoạt mạng 2 người đến can ngăn gồm cháu gái và người phụ nữ hàng xóm. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Theo ghi nhận, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà cấp 4 nằm ở khu đông dân cư. Hay tin vụ án nghiêm trọng xảy ra, nhiều người hiếu kỳ vây kín khu vực, theo dõi lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm.