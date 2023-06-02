Cha mẹ mất, cô dâu 61 tuổi nghẹn ngào nhận quà hồi môn từ anh trai

Đời sống 02/06/2023 12:50

Cô dâu Trần Thị Dung (61 tuổi, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được anh trai thay mặt bố mẹ đã mất từ lâu trao của hồi môn.

Theo thông tin từ VietNamNet, cô dâu Trần Thị Dung (61 tuổi, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được anh trai thay mặt bố mẹ đã mất từ lâu trao của hồi môn.

Cha mẹ mất, cô dâu 61 tuổi nghẹn ngào nhận quà hồi môn từ anh trai - Ảnh 1
Vì cha mẹ đã mất, anh trai thay mặt ba, cầm sợi dây chuyền cất cẩn thận trong chiếc hộp trao cho lại cho em gái - Ảnh: Báo Dân Trí

Cô dâu năm nay 61 tuổi, lần đầu tiên lên xe hoa. Theo phong tục nơi đây, trong buổi lễ xuất giá tại nhà gái, họ hàng, người thân lên trao cô dâu quà cưới. Tất cả mọi người ai cũng vui mừng chúc phúc cho cô dâu. Thế nhưng, khi anh trai cô dâu lấy món quà cưới bố mẹ chuẩn bị từ trước dành tặng cô nhân ngày vu quy, ai cũng rơi nước mắt.

"Bố mẹ cô dâu đã mất từ lâu. Khi anh trai cầm hộp vàng nói 'cái này của ba' thế là trong nhà ai nấy đều sụt sùi khóc hết. Tôi đi chụp nhiều, đám cưới cô dâu chú rể lớn tuổi cũng nhiều. Nhưng thật sự đám cưới của cô Dung là đầy đủ từ album, hình cổng, lễ xuất giá, tiệc cưới và làm lớn chứ không phải là qua loa", Nhựt Trung kể lại.

 

Cha mẹ mất, cô dâu 61 tuổi nghẹn ngào nhận quà hồi môn từ anh trai - Ảnh 2Cha mẹ mất, cô dâu 61 tuổi nghẹn ngào nhận quà hồi môn từ anh trai - Ảnh 3
Cô dâu 61 tuổi bên món quà nhận được trong ngày cưới - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, là con thứ 4 trong gia đình 8 anh chị em, bố mẹ mất sớm, bà Dung lo lắng chu toàn cho mọi người mà quên đi hạnh phúc riêng. Cách đây một năm, tại cửa hàng tạp hóa nhà mình, bà gặp một khách hàng "đặc biệt".

Chú rể Thế Sử, 63 tuổi, là người đã liên hệ đặt trọn bộ chụp ảnh cưới, lễ xuất giá, tiệc cưới. Đây không phải lần đầu anh Trung chụp ảnh cưới cho các cặp đôi U50 - 60. Nếu những đôi vợ chồng nhiều tuổi thường có xu hướng làm một bữa tiệc nhỏ thông báo, thì đám cưới của cô dâu Trần Thị Dung và chú rể Thế Sử được diễn ra đầy đủ với các nghi lễ: đám hỏi, xuất giá, đám cưới. Riêng tiệc cưới tổ chức khoảng 50 - 60 bàn cỗ.

Khoảnh khắc xúc động trong buổi lễ xuất giá được anh Trung chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đoạn video nhận về 1,5 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích.

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