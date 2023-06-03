Vào sáng 3/6, không khí tang thương bao trùm 2 ngôi nhà nhỏ nằm ở thôn Xuân Đông (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 3/6, tại 2 ngôi nhà nhỏ nằm ở thôn Xuân Đông (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), bà con láng giềng chạy đôn đáo lo hậu sự cho 3 nữ nạn nhân xấu số bị sát hại bởi nghi phạm Phan Danh Hưng (37 tuổi). Ngồi trước hiên nhà, bà Đinh Thị A (76 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái là L.T.T.V. (37 tuổi) và cháu gái L.M.N. (19 tuổi) đột ngột qua đời trong một buổi sáng. Nhớ lại vụ việc, bà A kể, tối 1/6, con gái đi giúp việc từ Nha Trang về thì phát hiện nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà bị hư hỏng, nghi ngờ do Hưng đập phá.

Trong lời lẽ qua lại, Hưng dọa sẽ sát hại V. Thấy vợ chồng con cãi lộn, bà A can ngăn. Sau đó, V. không ở nhà mình mà sang nhà mẹ ruột ngủ nhờ. Trước khi đi bán rau vào sáng 2/6, bà A. dặn con gái không được mở cửa cho Hưng, vì sợ nó làm liều, nhưng quên dặn cháu N.. Có thể do cháu không biết mà mở cửa cho Hưng dẫn đến sự việc đau lòng như thế này.

Bà Đinh Thị A (76 tuổi) đau xót kể lại sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí Gia đình lo hậu sự cho 3 nữ nạn nhân trong vụ thảm án - Ảnh: Báo Dân Trí M. (con gái nạn nhân V.) nhớ lại, đêm hôm xảy ra vụ việc có ngủ với mẹ. Đến sáng, khi mở mắt, M. nghe mẹ thì thào nói: "Con ơi cứu mẹ!". Hoảng sợ, M. mở cửa chạy ra thì thấy chị N. cũng nằm gục ở cửa. Lúc này, người cha đang thay quần áo phía trong phòng. M. chạy ra sân hô hoán cầu cứu hàng xóm. Lúc này, bà H.T.T.D. (47 tuổi) chạy sang cũng bị Hưng cầm dao sát hại. Còn theo chị L. (người làm chung với nạn nhân V.), chị V. hay buồn chán và có tâm sự đang phải chắt bóp từng đồng nuôi 3 con ăn học, còn chồng đã thất nghiệp 2 năm nay Nghi phạm được xác định là Phan Danh Hưng - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, Phan Danh Hưng đã rút dao đâm chết vợ mình Lý Thị Thùy V. (SN 1986) vào lúc 5h sáng cùng ngày ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Sau đó, cháu gái của Hưng và bà Hồ Thị Tú D. (hàng xóm) chạy đến can ngăn cũng bị anh ta đâm tử vong. Sau khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm đã bỏ trốn. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ chuyện tiền bạc. Hàng xóm cho biết, Hưng kể từ khi về làm rể tại địa phương tuy không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nhưng người đàn ông này hay tham gia cá độ bóng đá, lô đề và nhậu nhẹt. Nghi phạm Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa có thân hình xăm trổ, gầy gò, là một người khó gần, cộc cằn, thô lỗ.

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