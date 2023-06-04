Ông Sudhanshu Sarangi, Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa bang Odisha cho biết, đã có 288 người thiệt mạng nhưng con số này có thể sẽ tăng tới 380. Trong khi đó, quan chức bang Odisha, ông Pradeep Jena, xác nhận đã có khoảng 900 người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Theo báo Nhân Dân, dẫn thông tin từ Reuters, một quan chức của cơ quan kiểm soát tình huống khẩn cấp thành phố Balasore, bang Odisha cho biết, tất cả các thi thể và nạn nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Cũng trong ngày 3/6, Thủ tướng Narendra Modi đã tới hiện trường vụ tai nạn và thăm những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Balasore. Ông Modi khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan để xảy ra vụ tai nạn này.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn nguồn từ CNN, quan chức Ấn Độ cuối ngày 3/6 cho biết, hơn 280 người đã thiệt mạng và hơn 1.100 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt ở quận Balasore, bang Odisha. Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h theo giờ địa phương hôm 2/6, khi tàu Howrah Superfast Express, khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal va chạm với tàu hàng Coromandel Express đang từ Kolkata tới Chennai.

Khoảng 10 đến 12 toa của một tàu đã bị chệch khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Tàu chở khách thứ hai đi hướng ngược lại đã đâm phải tàu trên, khiến 3 toa bị chệch khỏi đường ray.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở bang Odisha ngày 3/6 - Ảnh: CNN

Người đại diện cơ quan Đường sắt Ấn Độ Amitabh Sharma xác nhận ngoài hai tàu chở khách, một tàu chở hàng đang dừng tại hiện hiện trường cũng liên quan đến vụ tai nạn.

Biên bản kiểm tra liên ngành của các giám sát viên thời điểm xảy ra tai nạn ghi rõ rằng tín hiệu xanh đã được cấp cho tàu Coromandel Express để đi qua tuyến đường sắt chính được chỉ định, và sau đó tín hiệu này đã bị tắt. Tuy nhiên, tàu đã đi vào đường vòng, đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đứng yên và trật bánh. Trong khi đó, tàu tốc hành siêu tốc từ Yashwantpur đi ngược lại đã đâm phải tàu trên khiến một số toa trật bánh. Đến nay, các nhà chức trách Ấn Độ vẫn chưa công bố chính thức nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt ở Odisha đang làm dấy lên lời kêu gọi các nhà chức trách Ấn Độ giải quyết vấn đề an toàn đối với hệ thống đường sắt của nước này. Mỗi ngày hệ thống đường sắt Ấn Độ phải vận chuyển hơn 13 triệu lượt hành khách.