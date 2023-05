Học theo phim hoạt hình, bé gái hơn 4 tuổi lấy ô làm dù, nhảy từ cửa sổ tầng 26 xuống đất.

Dẫn thông tin từ VTC News, trang Sina đưa tin, vào chiều ngày 26/5, Tiểu Minh, một bé gái hơn 4 tuổi ở thành phố Cát Thủ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau khi xem phim hoạt hình đã học theo, dùng ô làm dù, nhảy từ cửa sổ tầng 26 xuống đất. Trong quá trình rơi xuống, đầu tiên Tiểu Minh va chạm với một cây to, sau đó rơi dần xuống đất. May mắn thay, do trọng lượng cơ thể nhẹ lại cầm chắc chiếc ô vì vậy tốc độ rơi và lực tác động đều giảm đi. Khi mới tiếp đất, cô bé vẫn còn tỉnh táo. Thời điểm xe cứu thương đến nơi, ngoại trừ tay phải, các chi khác của Tiểu Minh đều bị gãy.

Sau cú nhảy, Tiểu Minh vẫn sống sót thần kỳ - Ảnh: Sina Người trong cuộc cho biết, nhà của bé gái đã lắp lưới chống trộm nhưng không lắp ở cửa sổ ban công, có thể do lan can ban công cao nên gia đình không đề phòng, không lắp. Mẹ bé đi làm ở tỉnh khác, bố thường xuyên đi công tác xa, Tiểu Minh và chị gái sống cùng bà ngoại. Thời điểm xảy ra sự việc, bà ngoại xuống nhà đi đón chị gái Tiểu Minh. Khi được hỏi, Tiểu Minh thừa nhận, cô bé học theo nhân vật trong phim hoạt hình, tưởng là dùng ô có thể nhảy từ trên cao xuống mà vẫn tiếp đất an toàn.

Sau khi tin tức được truyền thông đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa số đều cho rằng Tiểu Minh quá may mắn, nhảy từ tầng 26 xuống mà vẫn sống sót thực sự là một phép màu. Cảnh sát cho biết bé gái ném bé trai xuống giếng vì học trên tivi - Ảnh: SCMP Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 28/3/2023, South China Morning Post đưa tin, sự việc gây sốc xảy ra tại một ngôi làng thuộc huyện Tùng Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy bé gái và bé trai đang chơi quanh hai cái giếng trong làng vào ngày 8/3 thì bé gái bất ngờ bế bé trai lên và thả xuống giếng. Bé trai khi đó đã dùng tay vịn vào thành giếng nhưng liền bị bé gái dùng tay hất ra để rơi xuống giếng. Chiếc giếng sâu 5 m, mực nước sâu 2 m. Nạn nhân may mắn thoát chết khi dân làng nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới đáy giếng. Một thanh niên trẻ đã buộc sợi dây vào quanh eo của nạn nhân, giúp cậu nổi trên mực nước trước khi kéo lên an toàn sau khoảng thời gian 10 phút. Cậu bé chỉ bị cảm nhẹ và ho, có lẽ do uống phải một ít nước giếng. Gia đình hai bé là hàng xóm của nhau, trước khi xảy ra sự việc các em vẫn thường chơi với nha. Bé gái 7 tuổi khai rằng đã ném cậu bé 4 tuổi xuống giếng vì bắt chước một tình tiết đã xem trong một bộ phim truyền hình.

