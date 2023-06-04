Cậu bé lớp 1 khoe giấy khen trước di ảnh người bố đã mất, nói một câu khiến ai nấy đều không kìm được nước mắt

Vừa qua, mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện cực xúc động về một bé trai khi vừa nhận liên tục 4 giấy khen trong năm học lớp 1 này.

Những ngày gần đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện cực xúc động về một bé trai khi vừa nhận liên tục 4 giấy khen trong năm học lớp 1 này.

Cụ thể, cậu bé đi tổng kết về là chạy vào khoe với bố thành tích của năm lớp 1: “Bố ơi! Con được 4 giấy khen bố ạ, bố có vui không?”.

Câu chuyện được chính mẹ của bé trai chia sẻ với dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Nghe mà xót xa vì thương con trai của mẹ, cám ơn con vì đã cố gắng rất nhiều để có thành tích cao, mẹ hứa sẽ thay bố bù đắp cho con và em, sẽ thay bố thưởng cho con khi con có thành tích tốt, yêu thương anh hai của mẹ".

Khoảnh khắc cậu bé lớp 1 khoe giấy khen trước di ảnh bố khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước hành động vừa ngây thơ vừa hiểu chuyện của cậu bé lớp 1 ấy.

Theo thông tin từ VTC News, chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy (mẹ bé Trọng Sang, Hà Tĩnh) chia sẻ, hàng ngày, mỗi khi tan học, Trọng Sang đều đến bên bàn thờ, kể cho bố nghe những chuyện ở trường lớp. Cậu bé là chàng trai sống tình cảm, biết đỡ đần mẹ làm việc nhà và là nguồn động lực để chị Thùy cố gắng mỗi ngày.

Bé trai khi vừa nhận liên tục 4 giấy khen trong năm học lớp 1 này - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, chị Thùy nghẹn ngào tâm sự, chồng chị mất sau một vụ tai nạn bất ngờ, đến bây giờ, anh đi xa mái nhà thân thương đã 1 năm 3 tháng. Dù đau buồn nhưng người mẹ trẻ tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để nuôi dạy con cái, sống thay phần của người chồng xấu số.

Nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, 25 năm sau người phụ nữ lượm rác được báo hiếu bằng một căn nhà và cuộc sống sung túc Dù khi đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hồ Hạnh Trân vẫn muốn nhận nuôi đứa trẻ đáng thương mà bà tình cờ nhìn thấy ở khu vực gần nhà.

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