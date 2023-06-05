Đã tìm thấy thi thể cháu bé 14 tuổi bị đuối nước ở sông Hồng

Đời sống 05/06/2023 10:53

Người dân đã tìm thấy thi thể em P.V.T (14 tuổi) bị đuối nước khi tắm trên sông Hồng đoạn chảy qua xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau gần 1 ngày đêm tìm kiếm, thi thể cháu P.V.T bị đuối nước đã được tìm thấy cách vị trí tai nạn khoảng 50m.

Cụ thể, vào khoảng 8h45 sáng ngày 5/6, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể em P.V.T (14 tuổi, có HKTT tại tỉnh Vĩnh Phúc) bị đuối nước khi tắm trên sông Hồng, đoạn chảy qua thôn Liên Hà 7, xã Bảo Hà (Bảo Yên). Vị trí tìm thấy nạn nhân cách điểm xảy ra tai nạn chừng 50m.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 14 tuổi bị đuối nước ở sông Hồng - Ảnh 1
Thi thể cháu bé 14 tuổi bị đuối nước khi tắm sông Hồng đã được tìm thấy - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 12h30 vào trưa 4/6, tại bãi ven sông Hồng, thuộc thôn Liên Hà 7, xã Bảo Hà đã xảy ra một vụ đuối nước. Thời điểm kể trên, em học sinh tên P.V.T (SN 2009) ra sông tắm rồi mất tích.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã phát đi nhiều khuyến cáo đến các gia đình cần quản lý con em tốt hơn trong việc đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước của trẻ trong dịp nghỉ hè.

 

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