Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 7/6, lãnh đạo UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, Công an TP Thuận An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 6/6, nam tài xế Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) điều khiển ô tô loại 5 chỗ lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.