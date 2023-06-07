'Ô tô điên' tông liên hoàn xe tại Bình Dương: Tài xế có nồng độ cồn, 1 nữ sinh bị chết não

Đời sống 07/06/2023 10:59

Công an TP Thuận An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 7/6, lãnh đạo UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, Công an TP Thuận An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 6/6, nam tài xế Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) điều khiển ô tô loại 5 chỗ lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.

'Ô tô điên' tông liên hoàn xe tại Bình Dương: Tài xế có nồng độ cồn, 1 nữ sinh bị chết não - Ảnh 1
Một thiếu nữ 17 tuổi ngồi sau xe máy của mẹ bị thương nặng, đang bị chết não - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
'Ô tô điên' tông liên hoàn xe tại Bình Dương: Tài xế có nồng độ cồn, 1 nữ sinh bị chết não - Ảnh 2
Ô tô 5 chỗ gây tai nạn bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương), ô tô này đã đâm vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước (trong đó có 3 xe máy chưa rõ biển số và người điều khiển đã rời khỏi hiện trường). Sau khi va chạm với 5 xe máy, ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước tông vào ô tô tải, 2 xe máy và 1 ô tô khác.

Tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi ngồi sau xe máy của mẹ bị thương nặng. Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy do bị chết não. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Anh có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

'Ô tô điên' tông liên hoàn xe tại Bình Dương: Tài xế có nồng độ cồn, 1 nữ sinh bị chết não - Ảnh 3
Ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, người đi đường chạy thoát thân ở Bình Dương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, có tất cả 10 phương tiện liên quan vụ tai nạn gồm 2 ôtô con, 1 xe tải và 7 xe máy. Trong số này có 3 xe máy bị hư hại nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

Hậu quả về người, 1 người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 người đàn ông bị gãy xương đòn tay trái, 1 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn 5 người khác cũng bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được thương tích.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu dấu vết cơ học, dấu vết sinh học, khám nghiệm phương tiện có liên quan.

Công an cũng đã làm việc ghi lời khai của lái xe, các bị hại bị thương, lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy tờ tùy thân người có liên quan, làm việc với các nhân chứng thu thập, trích xuất dữ liệu camera

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