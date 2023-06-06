Cần Thơ: Sản phụ bị nhau bong non nguy kịch khi đi hơn 150 km bằng xe máy

Đời sống 06/06/2023 14:51

Vào ngày 6/6, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu cho một sản phụ bị nhau bong non nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 6/6, nguồn tin từ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho sản phụ bị nhau bong non nguy kịch.

Cụ thể, sản phụ T.T.X.M (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) mang thai lần đầu, tuổi thai 36 tuần. Sau khi đi bằng xe máy hơn 150 km, chị M. bị đau bụng, được đưa đến Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ thăm khám. Tại đây, qua thăm khám và siêu âm, đo monitoring, bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị nhau bong non thể trung bình. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành mổ lấy thai cấp cứu ngay, bé gái cân nặng 2,6 kg.

Ca mổ thành công tốt đẹp. Sản phụ được nằm tại khoa Sản phụ khoa để theo dõi và săn sóc đặc biệt. Em bé được hỗ trợ hô hấp và có thể thở bình thường sau hồi sức.

Cần Thơ: Sản phụ bị nhau bong non nguy kịch khi đi hơn 150 km bằng xe máy - Ảnh 1
Các bác sĩ mổ lấy thai, bé gái cân nặng 2,6 kg - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VNExpress, theo bác sĩ Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, nhau bong non là tình trạng nhau bong trước khi em bé chào đời. Nguyên nhân làm cho bánh nhau bong sớm thường liên quan đến tình trạng chấn thương vùng bụng, hoặc tử cung bị giảm áp lực đột ngột như sản phụ bị vỡ ối ối trên bệnh cảnh đa ối, có bệnh lý cao huyết áp, tiền sản giật.

Các bệnh lý có thể gây ra tình trạng xuất huyết âm thầm giữa các lớp màng nhau, tử cung, nhưng đa số bệnh nhân không có triệu chứng. Dần dần khối máu tụ này lớn dần làm cho bánh bị bóc tách dần ra đến mép bánh nhau, máu thoát ra ngoài. Lúc này, sản phụ có cảm giác đau bụng tăng, bụng cứng dần, có thể thấy có máu chảy ra ngoài âm đạo.

Ngoài ra, khối máu tụ sau nhau như một tín hiệu ngầm kích hoạt các cơ chế đông máu của mẹ. Tuy nhiên, các yếu tố đông máu bị quy tụ lại tạo thành huyết khối trong tử cung. Hậu quả là thai phụ bị mất đi các yếu tố đông máu, nếu trầm trọng sau mổ có thể bị rối loạn đông máu nặng dẫn đến băng huyết sau sinh, có thể phải cắt tử cung.

Bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ bị chó cắn lún vỡ xương sọ

Bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ bị chó cắn lún vỡ xương sọ

Vào ngày 6/6, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã tiếp nhận trường hợp bé trai 18 tháng tuổi (Phú Thọ) bị chó cắn đa thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ bị nhau bong non tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 6 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới