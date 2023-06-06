Vào ngày 6/6, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu cho một sản phụ bị nhau bong non nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 6/6, nguồn tin từ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho sản phụ bị nhau bong non nguy kịch.

Cụ thể, sản phụ T.T.X.M (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) mang thai lần đầu, tuổi thai 36 tuần. Sau khi đi bằng xe máy hơn 150 km, chị M. bị đau bụng, được đưa đến Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ thăm khám. Tại đây, qua thăm khám và siêu âm, đo monitoring, bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị nhau bong non thể trung bình. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành mổ lấy thai cấp cứu ngay, bé gái cân nặng 2,6 kg.

Ca mổ thành công tốt đẹp. Sản phụ được nằm tại khoa Sản phụ khoa để theo dõi và săn sóc đặc biệt. Em bé được hỗ trợ hô hấp và có thể thở bình thường sau hồi sức.

Các bác sĩ mổ lấy thai, bé gái cân nặng 2,6 kg - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VNExpress, theo bác sĩ Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, nhau bong non là tình trạng nhau bong trước khi em bé chào đời. Nguyên nhân làm cho bánh nhau bong sớm thường liên quan đến tình trạng chấn thương vùng bụng, hoặc tử cung bị giảm áp lực đột ngột như sản phụ bị vỡ ối ối trên bệnh cảnh đa ối, có bệnh lý cao huyết áp, tiền sản giật.

Các bệnh lý có thể gây ra tình trạng xuất huyết âm thầm giữa các lớp màng nhau, tử cung, nhưng đa số bệnh nhân không có triệu chứng. Dần dần khối máu tụ này lớn dần làm cho bánh bị bóc tách dần ra đến mép bánh nhau, máu thoát ra ngoài. Lúc này, sản phụ có cảm giác đau bụng tăng, bụng cứng dần, có thể thấy có máu chảy ra ngoài âm đạo.

Ngoài ra, khối máu tụ sau nhau như một tín hiệu ngầm kích hoạt các cơ chế đông máu của mẹ. Tuy nhiên, các yếu tố đông máu bị quy tụ lại tạo thành huyết khối trong tử cung. Hậu quả là thai phụ bị mất đi các yếu tố đông máu, nếu trầm trọng sau mổ có thể bị rối loạn đông máu nặng dẫn đến băng huyết sau sinh, có thể phải cắt tử cung.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-tho-san-phu-bi-nhau-bong-non-nguy-kich-khi-i-hon-150-km-bang-xe-may-589499.html