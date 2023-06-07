Bàng hoàng lời kể của nữ sinh ở Phú Yên bị lột đồ, đánh hội đồng suốt 2 tiếng: 'Đào hố chôn nó luôn'

Đời sống 07/06/2023 16:05

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm 4 người túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu lưng, rồi bị lột đồ.

Theo thông tin từ VTC News, nạn nhân bị đánh là em D.T.M.D (15 tuổi, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên), em D. vừa hoàn thành xong chương trình lớp 9 tại trường THCS Hòa An, mới thi chuyển cấp vào lớp 10. Hiện, D. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên với nhiều vết bầm trên cơ thể.

Em D. kể, D. và một người tên Như học chung tiểu học. Sau đó, Như theo bố mẹ đi nơi khác sinh sống, gần đây, Như về quê ở xã Hòa Quang Bắc chơi. D. và Như thường hay mượn quần áo của nhau. Khoảng 10h sáng ngày 5/6, D. từ nhà ở xã Hòa An lên một quán nước xã Hòa Quang Bắc để gặp Như đưa đồ. Lúc này, tại quán nước có 3 người gồm D., Như và một người tên Thư.

Lúc ngồi uống nước, cho rằng D. có hành động liếc nhóm bạn của Như nên nhóm này có lời lẽ hăm dọa D. Sau đó, Như gọi thêm 2 người bạn và rủ D. đi lên đập Lỗ Chài (Hòa Quang Bắc) chơi. Khi đến gần đập thì người tên Thảo cầm mũ bảo hiểm nói với D.: “Mày thích xà quần không”, rồi lấy mũ liên tục đập vào đầu D.

 

 

Bàng hoàng lời kể của nữ sinh ở Phú Yên bị lột đồ, đánh hội đồng suốt 2 tiếng: 'Đào hố chôn nó luôn' - Ảnh 1
 Nữ sinh bị nhóm 4 người túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu lưng, rồi bị lột đồ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo D., em bị lột áo, đánh hội đồng suốt 2 giờ đồng hồ. Em D. cho biết, nhóm người này dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, dùng tay chân đấm đá vào ngực em suốt 2 giờ đồng hồ. Đánh đến khi em bất tỉnh thì các chị tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp.

D kể thêm, trong cơn bất tỉnh, nữ sinh nghe đám người này nói với nhau: “Đào hố chôn nó luôn” nên ráng gượng dậy chạy về nhà.

Đang chăm sóc con gái tại bệnh viện, chị Lê Thị Phí (42 tuổi, mẹ em D.) liên tục lau nước mắt khi nhìn con gái người đầy vết bầm tím do bị hành hung. Chồng mất mới hơn 1 năm do tai nạn lao động, chị làm đủ mọi nghề để lo cho con ăn học. Chị Phí khóc nấc khi thấy con gái bị hành hung dã man. Theo lời D và gia đình, khi D. nằm viện, nhóm này tiếp tục điện thoại dọa sẽ đốt nhà, chém chết cả nhà nếu báo công an. 

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, bệnh nhân D.T.M. D. nhập viện lúc 1h sáng ngày 5/6 trong tình trạng đau vai, tức ngực. Chẩn đoán ban đầu là đa thương tích do bị đánh. Công an huyện Phú Hòa cho biết, đã nắm được vụ việc và đang vào cuộc xác minh thông tin.

Bàng hoàng lời kể của nữ sinh ở Phú Yên bị lột đồ, đánh hội đồng suốt 2 tiếng: 'Đào hố chôn nó luôn' - Ảnh 2
Những vết thương trên than thể của em D. - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào chiều 23/3, sau khi kết thúc tiết 3 của buổi học, em Trần Mỹ T. (học sinh lớp 8A, Trường THCS Trần Phú) có hẹn em Trương Hoài Thảo Y. (học sinh lớp 8C, cùng trường T.) ra khu vực Bia Chiến công xã Hòa Kiến (sau lưng  trường Mầm Non Công lập Hòa Kiến, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) để nói chuyện. Nói chuyện khoảng 10-15 phút thì em T. lao vào đánh em Y. Lúc này, em Nguyễn Kiều Tr. và em Lê Kiều Diễm N. (cùng học lớp 7C, Trường THCS Trần Phú) đã quay lại clip.

Đến sáng 24/3, em N. gửi clip quay được cho thầy Trương Hoài Phong – Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Sau đó, thầy Phong đã trình bày sự việc lên nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường đã triệu tập giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh tham gia và phụ huynh các em lên làm việc tại trường vào chiều 24/3.

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