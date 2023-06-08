Bệnh nhân là một người đàn ông 41 tuổi được chuyển vào Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM tối 7/6 trong tình trạng có vết thương đứt lìa ở vành tai trái, được khâu nối lại nhưng vùng bị đứt đã tím đen, có dấu hiệu hoại tử.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 8/6, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Khoa, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho trường hợp bệnh nhân đứt lìa một phần cơ thể do bị người khác tấn công. Bệnh nhân là một người đàn ông 41 tuổi, quê Phú Yên, được chuyển vào Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM tối 7/6 trong tình trạng có vết thương đứt lìa ở vành tai trái, được khâu nối lại nhưng vùng bị đứt đã tím đen, có dấu hiệu hoại tử.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó từng sống với một phụ nữ như vợ chồng (không đăng ký kết hôn), có một con chung nhưng đã đường ai nấy đi. Vùng vành tai của người đàn ông bị cắn đứt lìa - Ảnh: Báo Dân Trí Gần đây, bệnh nhân có tình yêu mới. Vào ngày 5/6, bệnh nhân tham dự một bữa tiệc thì xảy ra mâu thuẫn với người tình trước đó. Trong lúc xô xát, "vợ lớn" (theo cách gọi của bệnh nhân) đã lao đến, cắt đứt lìa vành tai trái người đàn ông. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh nhân được đưa vào một cơ sở y tế địa phương cấp cứu, nằm điều trị 2 ngày rồi chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị cắn mất 1/4 vành tai. Phía bệnh viện tuyến trước đã xử lý khâu nối lại nhưng không dính, vì vành tai có các mạch máu và sụn rất nhỏ, dẫn đến vùng cơ thể đứt lìa bị hoại tử đen. Để điều trị, các bác sĩ đã cắt bỏ sụn vành tai bị hoại tử và dùng vạt da tại chỗ, xoay cuống để đắp vào vị trí bị đứt. Khoảng 1-2 tháng sau, khi vùng da ghép phát triển trở lại, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lần 2 để tạo hình vành tai. Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 22/10/2022, khi đi siêu thị thì Hà bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một cô gái ngồi bên ghế phụ, chạy trên quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn huyện Nông Cống. Người phụ nữ cắn đứt tai bạn gái của chồng xảy ra vào ngày 22/10/2022 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Hà chặn ô tô, leo lên nắp ca pô xe, đạp vỡ kính chắn gió phía trước ô tô, rồi mở cửa xe túm tóc, đánh cô gái đang ngồi trong xe. Trong lúc nóng giận, Hà cắn đứt một phần tai trái của cô gái ngồi trong xe trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa cấp cứu. Do một phần tai bị đứt, nên cô gái này được chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Vụ ô tô tông liên hoàn tại Bình Dương: Mẹ chưa hết bàng hoàng, con gái 17 tuổi vẫn đang chết não Một trong ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn có một thiếu nữ 17 tuổi đã chết não, đang nguy kịch, hai người còn lại bị thương nhẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-ngoai-tinh-vo-lon-thang-tai-can-ut-tai-cua-chong-giua-buoi-tiec-590195.html