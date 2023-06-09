Nguyên nhân chồng đâm vợ nguy kịch rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An

Đời sống 09/06/2023 08:38

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ nguy kịch nghi do ghen tuông.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 9/6, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra vụ án mạng chồng đâm vợ nguy kịch nghi do ghen tuông.

 

Cụ thể, khoảng 21h ngày 8/6, sau khi uống rượu về, Lê Đình Sửu (SN 1978, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1990) đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, Sửu dùng dao đâm vợ khiến chị Lý gục ngã dưới sàn nhà.

Sau khi đâm vợ xong, Sửu tiếp tục mang can xăng chạy sang nhà hàng xóm phóng hỏa. Tuy nhiên do mọi người trong xóm phát hiện nên kịp thời dập lửa. Sau khi gây án, Sửu đi xe máy ra sông Đào (xã Tràng Sơn) rồi nhảy xuống sông tự tử.  Hiện mọi người đang nỗ lực tìm kiếm Sửu. Còn chị Nguyễn Thị Lý đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án mạng.

Nguyên nhân chồng đâm vợ nguy kịch rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm Lê Đình Sửu - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một án mạng vì ghen tuông cũng xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 6/6, biết tin B. đang ở nhà vợ cũ tại khu phố 2, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên Phi đã tìm đến.

Sau đó, Phi leo qua mái tôn phía sau bếp vào nhà. Nghe tiếng động, B và N chia nhau đi ra kiểm tra. Khi vừa thấy B. đi đến, Phi lao đến dùng dao đâm B. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. 

Nghe tiếng kêu cứu, N. chạy đến thì bị chồng cũ khống chế, dùng dây trói tay, chân rồi bắt ngồi nói chuyện. Đến 5h sáng cùng ngày, Phi treo cổ tự tử, còn N. cố gắng nới dây trói thoát ra ngoài. Lúc này, N. chạy đến kiểm tra thì phát hiện Phi đã tử vong. Sự việc được trình báo công an địa phương. 

Nạn nhân B. bị thương cũng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

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