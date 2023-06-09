Đã tìm thấy thi thể người đàn ông giết vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An

Đời sống 09/06/2023 15:02

Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông sát hại vợ, đốt nhà hàng xóm vào tối 8/6.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào ngày 9/6, ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông sát hại vợ, đốt nhà hàng xóm vào tối 8/6.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông giết vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông sát hại vợ, đốt nhà hàng xóm vào tối 8/6 - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/6, sau khi đi uống rượu trở về nhà, đối tượng Lê Đình Sửu (SN 1978, trú xóm 4, xã Tràng Sơn) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ là chị N.T.L (SN 1990) khiến chị này trọng thương.

Chị L. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện nhưng vì vết thương quá nặng nên nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên.

Sau đó, đối tượng Sửu tiếp tục lấy một can xăng sang nhà hàng xóm L.Đ.Đ. (SN 1976), đổ xăng lên nền phòng khách nhà anh Đ. và châm lửa đốt. Rất may thời điểm đó, người dân dập lửa kịp thời nên hậu quả thiệt hại không lớn.\\

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông giết vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An - Ảnh 2
Xe máy Lê Đình Sửu bị hư hỏng nặng cạnh bờ sông Lam - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi gây án xong Lê Đinh Sửu lấy xe máy của mình di chuyển đến khu vực kênh đào (thuộc địa phận xóm 7, xã Tràng Sơn) rồi lao cả xe và người xuống sông.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do Sửu nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với anh Đ. nên ghen tuông và gây ra các hành vi nói trên.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm đối tượng Sửu, điều tra, lãm rõ vụ án.

 

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