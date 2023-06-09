Nguyên nhân người phụ nữ ở Cà Mau bị 'người tình kém tuổi' đánh dã man tại quán ăn

Đời sống 09/06/2023 11:06

Vào ngày 9/6, Công an phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã mời ông P.M.S. (38 tuổi) và bà L.T.H.A. (43 tuổi; cùng ngụ TP Cà Mau) lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/6, theo nguồn tin của phóng viên, Công an phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã mời ông P.M.S. (38 tuổi) và bà L.T.H.A. (43 tuổi; cùng ngụ TP Cà Mau) lên làm việc.

Theo đó, ông S. và bà A. sống chung như vợ chồng. Tối 4/6, bà A. chở ông S. đến một quán ăn trên địa bàn phường 5 ăn tối. Sau đó, do ghen tuông nên cả 2 xảy cự cãi dẫn đến đánh nhau, Vụ việc kết thúc khi được người dân can ngăn.

Qua làm việc, cả 2 đã thừa nhận hành vi của mình. Bà A. không yêu cầu xử lý đối với hành vi của ông S.

Nguyên nhân người phụ nữ ở Cà Mau bị 'người tình kém tuổi' đánh dã man tại quán ăn - Ảnh 1
Người phụ nữ bị đánh dã man tại quán ăn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi tại Cà Mau đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn đánh, đá vào người nhiều cái liên tiếp.

Dựa vào hình ảnh từ clip, hai người ngồi cùng bàn ăn được một lúc thì người đàn ông đứng lên đánh mạnh nhiều cái vào đầu người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ ngã xuống đất, người đàn ông dùng bàn để đánh vào người phụ nữ. Sau đó ông này đá nhiều cái vào người phụ nữ.

Chị H. (chủ quán ăn) cho biết hai người trong đoạn clip trên có ghé quán và gọi đồ ăn vào tối 4-6. "Sau khi gọi đồ ăn, không biết vì lý do gì mà người đàn ông bất ngờ đánh người phụ nữ đi cùng rồi sau đó cả hai bỏ đi. Lúc đó tôi cũng định báo công an nhưng không biết họ đã bỏ đi đâu nên tôi không báo. Không hiểu sao clip lại được phát tán trên mạng", chị H. chia sẻ.

Mặc dù clip mới đăng gần 5 giờ nhưng đã có hàng ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận bức xúc trước hành động hung bạo của người đàn ông.

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