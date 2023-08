Liên quan đến vụ xe bồn chở bê tông bị lật, đè chết 2 vợ chồng cùng một con nhỏ, chiều 11/6, Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 11/6, Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc xe bồn lật đè xe máy khiến gia đình 3 người tử vong thương tâm.

Cụ thể, cơ quan chức năng cho biết, qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể anh Trịnh Quang Sinh.

Lực lượng chức năng cũng xác định, tài xế Sinh có giấy phép lái xe hạng D do Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai cấp ngày 21/12/2020. Anh này ký hợp đồng lao động lái xe bồn chở bê tông với Công ty TNHH Hồng Lộc từ ngày 16/5 đến nay.

Hiện trường vụ lật xe bồn làm ba người tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tài xế ô tô không có nồng độ cồn trong cơ thể - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 10h20 cùng ngày, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai), ô tô bồn chở bê tông của Công ty TNHH Hồng Lộc Lào Cai, do anh Trịnh Quang Sinh (34 tuổi, ở TP Lào Cai) điều khiển, đã bị đổ nghiêng sang trái.

Xe bồn đã đè lên xe máy BKS 24B3 - 196.39 do anh L.V.C. (30 tuổi) điều khiển. Phía sau xe có vợ và con anh C. là chị H.T.B. (27 tuổi) và bé L.Đ.T. (2 tuổi). Cả ba ở TP Lào Cai. Chiếc xe bồn còn đè trúng ô tô bán tải do anh Trần Tùng Lâm (40 tuổi, ở TP Lào Cai) điều khiển, đang đỗ bên lề đường. Sau đó, ô tô bán tải đã bị đẩy đi và đâm vào một xe máy khác BKS 24B2 - 311.31 do chị Phạm Thị Hường (SN 1970, ở TP Lào Cai), đang đỗ trên lề đường.

Vụ tai nạn khiến anh L.V.C. và bé L.Đ.T. tử vong tại chỗ, chị B. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ tai nạn khiến cả 4 phương tiện hư hỏng.

Vụ thi thể cô gái buộc trong bao tải ở Hải Phòng: Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái cho vào bao tải màu xanh rồi vứt trước cửa 1 nhà dân tại Đa Phúc (quận Dương Kinh). Đồng thời, cơ quan công an đã tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-trong-vu-xe-bon-lat-e-xe-may-khien-2-vo-chong-cung-con-nho-tu-vong-591159.html