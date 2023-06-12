Vụ thi thể cô gái buộc trong bao tải ở Hải Phòng: Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân

Đời sống 12/06/2023 06:10

Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái cho vào bao tải màu xanh rồi vứt trước cửa 1 nhà dân tại Đa Phúc (quận Dương Kinh). Đồng thời, cơ quan công an đã tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an Hải Phòng đã bắt giữ một người đàn ông tên H.H.T, trú tại quận Lê Chân, tình nghi liên quan đến thi thể cô gái trong bao tải, mà người dân phát hiện ở vỉa hè một con đường ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, chiều qua.

 

Cụ thể, cơ quan công an nghi ngờ người đàn ông này là thủ phạm gây ra cái chết của cô gái. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đầu nạn nhân có một vết thương do vật tày gây ra.

Tối ngày 11/6, lực lượng chức năng đã dẫn giải Thịnh tới hiện trường vụ việc để thực nghiệm điều tra. Nhiều người dân hiếu kỳ đang tập trung theo dõi hoạt động tố tụng này. Người đàn ông tình nghi liên quan đến thi thể cô gái trong bao tải được Công an Hải Phòng đưa đến bãi đất trống ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh để thực nghiệm điều tra.

Vụ thi thể cô gái buộc trong bao tải ở Hải Phòng: Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân - Ảnh 1
Nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái trong bao tải tại khu vực thực nghiệm điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Việc thực nghiệm hiện trường được thực hiện tại một bãi đất trống, cây cỏ dại phủ đầy, cách không xa vỉa hè nơi thi thể cô gái xấu số được phát hiện. Tại bãi đất này, cơ quan chức năng thu giữ được chiếc áo lót, nghi là của cô gái.

Nạn nhân là V.H.A (29 tuổi), là kinh doanh tự do, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, có hai con nhỏ, đã ly dị chồng khoảng một năm nay.

Vụ thi thể cô gái buộc trong bao tải ở Hải Phòng: Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng quấn bao tải màu xanh xung quanh - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16h ngày 10/6, người dân tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng phát hiện thi thể một phụ nữ trong bao tải màu xanh được buộc kín để ở vỉa hè, tại phố Quảng Luận.

Những người dân chứng kiến tại đây cho hay, họ nhìn thấy chiếc bao tải này từ sáng để trước nhà một người dân đóng cửa, nhưng không nghĩ bên trong đó là xác người. Cạnh chiếc bao tải có vết máu loang.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong toả hiện trường phục vụ điều tra.

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Lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận trên địa bàn phường vào chiều 10/6.

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